Národní síť inovačních center Ynovate posiluje

Brno/Pardubice, 7. listopadu 2023 - Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (RRA PK), pod níž patří i pardubický podnikatelský inkubátor P-PINK, vstupuje do národní sítě inovačních center Ynovate. Pardubický kraj se tak stává v pořadí devátým krajem České republiky, který má v síti své zastoupení. Pro rozvoj místních startupů, malých a středních firem tak může nově využívat prověřenou síť špičkových byznysových expertů i dalších regionů České republiky.

Vstup do národní sítě Ynovate umožní pardubické agentuře a jejím klientům využívat i více jak sto padesát špičkových expertů z jiných krajů České republiky a od září i Slovenska, protože do sítě vstoupilo i žilinské inovační centrum Inovia.

„Propojujeme firmy s experty z celé České republiky. Jsou mezi nimi úspěšní podnikatelé i špičkoví profesionálové na dílčí oblasti podnikání. Právě jejich zkušenosti mohou být pro firmy s unikátním produktem tím důvodem, proč nakonec uspějí i mezinárodně,“ popisuje práci jednotlivých center koordinátor sítě Jindřich Weiss s tím, že díky síti Ynovate mohou inovační centra sdílet experty napříč regiony a rozšířit také spektrum poskytovaného know-how. „Klienti inovačních center v síti mohou najít přesně takovou podporu, jakou potřebují,“ doplňuje ho ředitel podnikatelského inkubátoru P-INK Jiří Janků, sám úspěšný podnikatel a investor. Díky dosavadní spolupráci inovačních center získalo právě takovou podporu přes 700 malých a středních firem. Mezi nimi je i mnoho mezinárodně úspěšných firem. Zároveň se P-INK vstupem do Ynovate stává součástí skupiny agentur, které hrají významnou roli v oblasti strategie podpory inovací na národní úrovni. „Aktivně spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu nebo s agenturou CzechInvest,“ říká Weiss, podle něhož tak díky zkušenostem jednotlivých agentur mohou být efektivnější i celostátní podpůrné programy.

Síť Ynovate vznikla v roce 2021 na půdorysu spolupráce osmi inovačních center. Její součástí od počátku byla inovační centra z Jihomoravského, Libereckého, Moravskoslezského, Olomouckého, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého a Zlínského. K nim se přidal letos i Žilinský kraj a nově i Pardubický kraj.

„V oblasti podpory inovací a startupů máme rozjeto hned několik projektů. Nedávno jsme otevírali další budovu podnikatelského inkubátoru v Pardubicích, plánujeme otevření pobočky v České Třebové a máme vizi vybudování Pardubického vývojového inovačního centra (PARvic) přímo v krajském městě,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že vstup do sítě Ynovate posune výrazně kvalitu konzultačních služeb, které inkubátor firmám nabízí. S jeho slovy souhlasí i krajský radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr, do jehož gesce podpora startupů spadá: „Navíc společně se vstupem do Ynovate také začneme využívat švýcarskou konzultační metodiku Platinn, která se osvědčila i v dalších krajích republiky.“

Zdroj: JIC, foto: Ingimage