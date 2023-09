JIC otevírá nový cowork pro startupisty, v září si ho mohou vyzkoušet zdarma

Brno, 8. září 2023 - Inovační agentura JIC otevřela v Medlánkách nový coworkingový prostor, který je určen pro všechny podnikavé studenty a začínající startupisty z jižní Moravy. JICcowork nabízí ideální pracovní podmínky pro start podnikání a také možnost stát se součástí úspěšné podnikatelské komunity kolem JICu.

„Chceme vytvořit nízkoprahový prostor, kde se budou potkávat lidé s touhou podnikatelsky uspět s nějakým vlastním produktem nebo i službou,“ říká ředitel JICu Petr Chládek. „Přirozeně cílíme na lidi z výzkumu a studenty, kterých je právě v okolí Technologického parku mnoho,“ poukazuje Chládek na blízkost výzkumného centra CEITEC a fakult VUT. Cowork je určen nejen pro začínající startupisty s vlastním produktem nebo službou, ale také pro zakladatele univerzitních spinoffů, kteří hledají prostor mimo akademickou půdu za rozumnou cenu, a pro studenty s podnikatelským nápadem, kteří ocení síť kontaktů a dobré rady od JICu.

„Během celého září probíhá v coworku zkušební provoz. Znamená to, že zájemci mají skvělou příležitost si práci v coworku vyzkoušet a zjistit, jestli jim prostor vyhovuje a jak se u nás cítí,“ říká manažerka coworku Natálie Vencovská s tím, že se stačí zaregistrovat na webu jic.cz/jic-cowork-cz. Prostor nabídne focus zónu na soustředěnou práci i odpovídající technické vybavení. „Možná nejdůležitější je ale možnost propojení se s dalšími podnikavými lidmi. Chceme pro ně pořádat pravidelné akce a setkání a navázat je na již existující podnikatelskou komunitu JICplus,“ dodává Vencovská.

Coworkingový prostor je otevřen každý všední den od 8 do 17 hodin a od října nabízí několik variant členství. Pro studenty bude prostor od 690 Kč za měsíc s možností přístupu ve všední dny od 8 do 17 hodin. Časově neomezený přístup, možnost využití zasedacích místností nebo třeba zvýhodněné členství v digitální dílně FabLab nabízí JIC za 2390 Kč. Nejvyšší varianta členství je určena pro týmy od dvou do pěti lidí a stojí 6190 Kč.

„Věříme, že tento prostor bude místem, kde se budou rodit nové nápady a kde začínající podnikatelé z jižní Moravy najdou vše potřebné pro svůj růst," říká ředitel JICu Petr Chládek.

Zdroj a foto: JIC