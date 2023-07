Monitoring krav a 3D tisk kovů získaly 1,4 milionu z programu Prototypuj a ověřuj

Brno, 7. července 2023 - Dva inovativní projekty získaly podporu z již 7. výzvy programu Prototypuj a ověřuj, které financuje město Brno a organizuje jej inovační agentura JIC. Společně jím podporují začínající podnikatelské záměry. Ve finále uspěl senzor na monitoring zdravotního stavu krav, i jejich identifikaci a lokalizaci, a zařízení, které využívá elektronový svazek pro 3D tisk kovu.

Projekt Cownected je inovativní systém pro chovatele dojných krav, který kombinuje sledování, identifikaci a lokalizaci do jednoho zařízení. Systém je velmi jednoduchý na instalaci, funguje i v halách a je velmi kompaktní. Nápad vzešel z hlavy Pavla Šandery, který se profesionálně věnuje chovu krav. „Hledal jsem digitálního pomocníka, ale na trhu jsem nenašel nic, co by splňovalo všechny moje požadavky. Rozhodl jsem se, že si řešení zrealizuji sám,“ vysvětluje Pavel Šandera. S tím mu pomohl vývojář Martin Daněk, který na projektu pracuje poslední dva roky. „Zaujala mě nejenom technická výzva, ale i cíl prodávat do celého světa,“ říká Daněk. Produkt přináší úsporu času, zlepšuje péči o zvířata a umožňuje včasnou detekci nemocí. Je unikátní svým spojením funkcionalit, inovativní lokalizační technologií a lehkým designem. „V rámci projektu Prototypuj a ověřuj chceme vyrobit a nasadit ověřovací sérii, která nám umožní získat velké množství dat. Na jejich základě vyladíme a vylepšíme detekční algoritmy a ověříme celý proces masové výroby, nasazení a provozu,“ doplňuje Martin Daněk.

V úplně odlišném odvětví působí autoři dalšího úspěšného projektu. Firma BeamShape využila know-how v elektronovém svařování a použila jej pro vývoj 3D tiskárny na kov. Je unikátní, rychlejší a umožňuje tisk obtížně tisknutelných materiálů, jako je například titan. „V BeamShape se věnujeme 3D tisku kovů, využíváme elektronový svazek pro tavení kovového prachu. Pracujeme na zařízení, které bude tisknout kovové díly pro nejnáročnější aplikace – vědecké přístroje, letecký průmysl a medicínu,“ vysvětluje jeden z tvůrců projektu Petr Mareš, podle kterého pomůže grant z programu výrazně vylepšit tiskové možnost aktuálního prototypu.

„Desítky let město opravdu intenzivně a cílevědomě podporuje rozvoj inovačního podnikání. Brnu a jeho okolí to přináší prestiž, stabilní ekonomiku, nová pracovní místa. Program Prototypuj a ověřuj je v posledních letech jedním z nástrojů, jak podporovat inovativní projekty v rané fázi. Tedy ve chvíli, kdy se rozhoduje o tom, jestli projekt vůbec bude mít šanci uspět. A díky grantu města Brna tuhle možnost mají,“ říká primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Brno patří v podpoře inovací k evropské špičce. Elektronové mikroskopy, řečové a kosmické technologie, také umělá inteligence a doufám, že do budoucna i čipy a celý polovodičový průmysl – tam všude jsme silní. Je to díky průmyslové tradici a technické vzdělanosti, kterou je město Brno vyhlášené. Věřím, že i nově podpořené startupy v programu Prototypuj a ověřuj pomohou upevňovat městu jeho image technologické metropole,“ říká zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová.

„I z jižní Moravy je možné vybudovat globálně úspěšnou firmu. A největší šance je s produkty s vysokou přidanou hodnotou. Právě díky programu Prototypuj a ověřuj jsme schopni podporovat projekty, které jsou v tomto ohledu velmi ojedinělé a mají šanci uspět na mezinárodním poli,“ uzavírá ředitel JICu Petr Chládek.

Zdroj: JIC