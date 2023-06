V Brně uskuteční největší evropské setkání inovačních center a akcelerátorů

Brno, 8. června 2023 - Každoroční největší evropské setkání inkubátorů, inovačních center, akcelerátorů, vědeckých parků a hybatelů inovací pod hlavičkou Evropské sítě inovačních center (EBN) se uskuteční 14. a 15. června v Hotelu International Brně. Je to vůbec poprvé, co se kongres EBN odehraje v některém z měst bývalého východního bloku. To potvrzuje výjimečné postavení Brna na mapě evropských inovací.

Kongres funguje každoročně jako platforma pro evropskou inovační komunitu. Poskytuje účastníkům prostor, kde se seznámí s nejnovějšími trendy, strategiemi a osvědčenými postupy v oblasti inovací v podnikání. „Jižní Morava vsadila před dvaceti lety na podporu inovací a znalostní ekonomiku. Přineslo to prestiž, stabilní pracovní místa i vyšší růst kvality života. Pro region je možnost organizovat takovou akci důkazem toho, že si v posledních letech vybudoval ve světě inovací respekt,“ říká ředitel inovační agentury JICu Petr Chládek, která kongres spoluorganizuje.

Kongres podpořil i hejtman kraje Jan Grolich, který se jej zúčastní i osobně. „Kraj má inovace v DNA. V historii to byly textilky, Zbrojovka. Dnes to jsou třeba firmy z oblasti mikroskopie, kyberbezpečnosti, vesmírného průmyslu, herního průmyslu nebo výzkumné projekty na vědeckých pracovištích – všichni přináší regionu stabilitu, prestiž a nová pracovní místa,“ domnívá se hejtman Jihomoravského kraje.

„Pro kongres EBN v roce 2023 jsme si nemohli představit lepší místo, téma ani spolupořadatele. JIC je členem už přes deset let. Je součástí komunity, která je kreativní a inovativní – dokáže reagovat a nebojí se nových postupů, když čelí nepřízni osudu a nejistotě,“ říká prezidentka EBN Cristina Fanjulová.

Hlavním hostem kongresu je autor knihy Uncertainty Mindset Vaughn Tan, který působí na University College London a je držitelem doktorátu z Harvard University. Ve své práci se zaměřuje na to, jak inovace dokážou pomoci firmám v nejistých časech. „Tématem letošního kongresu jsou inovace v nejistých časech. Diskuze se tedy budou týkat toho, jak mohou inovace pomoci lidem čelit aktuálním výzvám – až už jde o válku na Ukrajině, energetickou krizi nebo klimatickou krizi,“ vysvětluje Chládek s tím, že prostor dostanou i zástupci ukrajinských organizací na podporu startupů, aby představili možné oblasti spolupráce s evropskými inkubátory a akcelerátory. V dalším programu se účastníci zaměří třeba na témata, jako jsou větší podpora inovací v regionech, podpora high-tech firem, vesmírný průmysl, udržitelnost nebo kreativní průmysly.

„Bude to skutečně celoevropské setkání se zástupci různých inovačních ekosystémů z celé Evropy i mimo ni. Příležitost ke sdílení osvědčených postupů, zkušeností a modelů v dynamickém a živém prostředí. Jsme hrdí, že letošní kongres hostí právě Brno,“ potvrzuje Laura Lecci, ředitelka EBN.

Zdroj: JIC