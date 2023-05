Odborníci budou debatovat o tom, jak uspořit na energiích ve veřejném osvětlení

Brno, 26. dubna 2023 - Úspora energie ve veřejném osvětlení. To je zastřešující téma jubilejní 60. konference Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení, která se bude konat 27. dubna v prostorách OREA Congress Hotelu Brno. Generálním partnerem akce jsou Technické sítě Brno. Program pro účastníky je celodenní, zahájení konference je naplánovalo na desátou hodinu dopolední.

Téma veřejného osvětlení je v mnoha samosprávách velmi ožehavé. Dlouhé diskuze se v posledních letech často vedou nad tím, jak světlo z veřejného osvětlení ovlivňuje okolní ekosystémy a životní prostředí, a zároveň jestli nižší svítivost nesnižuje bezpečnost obyvatel. Současně je zvláště kvůli extrémně navýšeným cenám energií potřeba dbát na maximální úspornost při provozu veřejného osvětlení.

„Na konferenci byli mezi řečníky pozváni odborníci z nejrůznějších odvětví, kteří představí své zkušenosti a vize do budoucna. Cílem by měl být názorový průnik, díky kterému nejen Brno, ale i další municipality co nejlépe nastaví své budoucí plány v rámci veřejného osvětlení,“ přibližuje Pavel Rouček, generální ředitel Technických sítí Brno.

Záštita od města, kraje i ministerstev

Rozmanitost řečníků a důležitost celé konference potvrzují i záštity nad touto oborovou událostí. Převzalo ji totiž ministerstvo vnitra, ministerstvo průmyslu a obchodu i ministerstvo životního prostředí. Kromě ministerstev akci zaštiťuje také senátor a ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Není snadné nastavit optimální podmínky tak, aby ulice i silnice byly osvětleny bezpečně, aby světlo pouličních lamp nepůsobilo rušivě na lidi ani na přírodu a aby provoz veřejného osvětlení byl ekonomický a efektivní. Vítám proto, že se účastníci konference pokusí hledat shodu i v této složité problematice,“ uvedla brněnská primátorka a dodala: „Brno dlouhodobě patří v oblasti veřejného osvětlení k nejúspornějším městům v republice, a to především díky promyšlené strategii odborníků TSB, jejichž zkušenosti mohou být cenné nejen pro další tuzemská města.“

Zúčastní se špičky v oboru i zahraniční hosté

Svůj prostor dostanou na konferenci téměř dvě desítky řečníků. Zhruba třetina bude z řad organizátorů konference - Společnosti pro rozvoj veřejného osvětlení. Její zástupci zodpovědí otázku, zda svítit či nesvítit, z pohledu metrologa a z pohledu legislativy. Své názory přednesou také zástupci všech tří ministerstev, novinky z oboru a nejrůznější data představí odborníci z firem DATmoLUX, LAMBERGA, ELEKTRO-LUMEN, JIPOL, RADETON, MEGGER nebo DEKPROJEKT.

Na konferenci se na pozvání Technických sítí Brno objeví také zástupci samosprávy z chorvatského hlavního města Záhřebu. „Ačkoliv je Záhřeb v mnoha aspektech odlišné město, které je svou velikostí blíže Praze, tak s našimi chorvatskými kolegy diskutujeme téma veřejného osvětlení již dlouhé roky a vzájemně si předáváme naše nasbírané zkušenosti. Jakmile se kolegové o konferenci dozvěděli, ihned projevili zájem a touhu se zúčastnit. My je v Brně velmi rádi přivítáme a těšíme se, až si naše nejnovější poznatky sdělíme osobně,“ uzavírá Pavel Rouček.

Zdroj a foto: TSB