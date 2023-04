Eaton uzavřel strategické partnerství s VUT

Brno, 14. dubna 2023 – Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením energie, oznámila nové strategické partnerství, které bylo uzavřeno mezi Vysokým učením technickým v Brně (VUT) a Evropským inovačním centrem Eaton (EEIC). Jeho cílem je urychlit výzkum a vývoj v oblasti digitalizace, energetické transformace a udržitelnosti.

VUT v Brně je jednou z největších a nejprestižnějších technických univerzit ve střední Evropě, vynikající pověst má hlavně v oblasti strojního, elektrotechnického, řídicího a softwarového inženýrství. Cílem nového partnerství, které bylo podepsané v únoru 2023, je posílit výzkum a vývoj v EEIC a to hlavně možností spolupracovat s odbornými profesory a talentovanými studenty univerzity. EEIC také získá přístup k nejmodernějšímu technickému zázemí a vybavení, kterým VUT disponuje. Společnost Eaton se také stane sponzorem univerzity a jedním z jejích klíčových průmyslových partnerů.

VUT a EEIC již úspěšně spolupracovali v minulosti a toto nové partnerství umožní ještě bližší spolupráci na projektech zabývajících se přechodem Evropy k novému způsobu řízení elektrické energie, kterou lze energii vyrábět lokálně, udržitelně a ekonomicky. Na základě nové smlouvy VUT nabídne expertům EEIC výzkumné konzultace a analýzy, studie proveditelnosti a simulace, testovací a laboratorní čas, školení a workshopy, spolupráci studentů a podporu při zajišťování projektů pro státní správu a jiné třetí strany.

„Jsem moc rád, že podepsání nové partnerské smlouvy zformalizuje naše vztahy s VUT,“ říká Luděk Janík, technický manažer, Eaton Research Labs, Eaton European Innovation Center. „Úzká spolupráce s nejlepšími odborníky z akademické sféry je zásadní proto, abychom mohli provádět špičkový výzkum a vývoj, a to jak z hlediska expertýzy, tak nejmodernějšího vybavení. Díky lepšímu přístupu k vynikajícím výzkumným pracovníkům a technickému vybavení, budeme mít možnost dodávat našim obchodním jednotkám inovace, které budou řídit chytřejší a flexibilnější energetické systémy.“

Evropské Inovační Centrum, které bylo otevřeno v roce 2012, je uznávaným expertem v oblasti hledání řešení těch nejnáročnějších světových výzev v oblasti správy napájení. Jako součást globální skupiny Eaton Corporate Research and Technology sdružuje EEIC přibližně 200 specialistů z 20 zemí s odbornými znalostmi v automobilovém průmyslu, residenční oblasti, elektro a IT. Kromě nového partnerství s VUT, EEIC spolupracuje také s několika dalšími předními univerzitami v České republice, včetně Západočeské univerzity a Českého vysokého učení technického v Praze.

„Využití odborných znalostí akademických institucí světové úrovně je zásadní pro naši inovační strategii a působí jako silný multiplikátor našich vlastních investic do výzkumu a vývoje,“ dodává Dominik Laska, ředitel Evropského inovačního centra Eaton. „Nové partnerství s VUT také posiluje naši schopnost podílet se na budoucích projektech České vlády a Evropské unie v oblasti inovací a rovněž nám zajistí možnosti spolupráce s dalšími sponzory univerzity. Jako asi nejdůležitější ale vnímám možnost úzce spolupracovat se studenty a zprostředkovat tak této příští generaci talentovaných inženýrů možnost získat cenné zkušenosti v reálném světě průmyslu.“

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. V letošním roce slaví 30 let od vstupu do České republiky, kde za dobu svého působení vybudovala nejen úspěšnou obchodní jednotku, ale také vybudovala výrobní závod v Suchdole nad Lužnicí a zřídila super moderní Evropské inovační centrum v Roztokách u Prahy soustředící se na výzkum a vývoj. Eaton v České republice provozuje také jedno ze svých evropských logistických center, které je zodpovědné za dodávky produktů do řady zemí střední a východní Evropy.

Foto: archiv Eaton