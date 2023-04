Podpora inovací na jižní Moravě patří k evropské špičce

Brno, 14. dubna 2023 - Dle nejnovějších dat šlo do oblasti výzkumu a vývoje v Jihomoravském kraji celkem 21,4 mld. korun. Jedná se o 3,2 % regionálního HDP, což znamená vůbec nejvyšší podíl z celé České republiky. K takové podpoře inovací přispívají nejen univerzity a veřejné výzkumné instituce, ale především firmy, které se na výzkum a vývoj zaměřují. Vyplývá to z datové zprávy o vědě, výzkumu, inovacích a podnikání na jižní Moravě.

V Jihomoravském kraji je dlouhodobě největší koncentrace firem s výzkumem a vývojem vůči celkovému počtu aktivních firem. Nejvíce přibylo podniků do 50 zaměstnanců, které také nejvýrazněji navyšovaly své výdaje na vědu a výzkum – meziročně o 37 %. „Firemní výzkum doplňuje tradičně silné výzkumné kapacity místních univerzit a výzkumných ústavů. To rozšiřuje možnosti spolupráce, přitahuje talenty a posiluje celé inovační prostředí,“ říká Anna Putnová, zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráci s výzkumnými organizacemi.

Z aktuálních dat také vyplývá, že v regionu pokračoval růst počtu pracovníků ve firemním výzkumu a vývoji. V ukazateli přepočtených osob na plný úvazek to bylo meziročně o 10 %. S inovativností jihomoravských firem souvisí i vysoký podíl pracovníků v high-tech odvětvích. Dosáhl 7,3 %, což region řadí na úroveň vyspělých evropských oblastí, jako jsou Vlámský Brabant, Lisabon, Oslo, Utrecht nebo Hamburk a Drážďany. „High-tech specialisty do Jihomoravského kraje lákají obory, jako je mezinárodně uznávaná výroba optoelektronických zařízení a široké spektrum softwarového průmyslu včetně několika světových lídrů. Region se může pyšnit významnými technologickými firmami, které přitahují investice a neustále rychle rostou,“ vysvětluje Jiří Hlavenka, radní Jihomoravského kraje pro vědu, výzkum, inovace a IT.

Podle datové zprávy byl rok 2022 doposud rekordní z hlediska výše investic do technologických firem, které v regionu vznikly. Uskutečnily se transakce o objemu 178,3 mil. eur, z toho byla nejvyšší investice 100 milionů eur pro Kiwi.com, další významné investice směřovaly do firem Tatum Technology a Kentico Software. Z hlediska tempa růstu tohoto objemu investic patří region k nejrychleji rostoucím ekosystémům v Evropě.

Zdroj: JIC