Prototypuj a ověřuj: Brno opět podpoří inovátory i výzkumníky z jihu Moravy

Brno, 27. března 2023 - Lokátory pro freeridery, vylepšení zubního implantátu a inovativní polymer – to jsou příklady projektů, které v loňském roce získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. Město Brno ve spolupráci s inovační agenturou JIC nyní otevírá novou výzvu. Od 27. března do 5. května do něj mohou inovátoři z jižní Moravy hlásit své projekty a získat až 800 tisíc korun.

„Na prototyp můžeme úspěšným projektům dát až osm set tisíc korun. K tomu získají i podporu a rady zkušených podnikatelů z regionu a našich konzultantů. Pomůžou jim lépe uchopit byznysovou stránku projektu,“ říká Zuzana Hadašová z JICu, která má program Prototypuj a ověřuj na starosti. Do programu se mohou hlásit firmy se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji a s maximálním obratem 10 milionů korun. „Žádat můžou i fyzické osoby. Pokud ale jejich přihláška uspěje, tak si firmu musí založit,“ dodává Hadašová.

Úspěšný žadatel získá až 70 procent celkových nákladů projektu, zbývajících 30 procent si příjemce hradí sám. „Přihláška je poměrně jednoduchá. Produkt musí žadatel představit i v minutovém videu. V dalším kole pak bude mít za úkol svůj projekt odprezentovat porotě,“ vysvětluje Zuzana Hadašová.

V loňské výzvě například uspěla firma myco s projektem deskového materiálu z mycelia. „Na deskový materiál z mycelia jsme měli spoustu dotazů. Díky grantu jsme se mohli soustředit na jeho vývoj a současně rozvíjet i další oblasti naší firmy. Program je podle mě skvělým nástrojem pro lidi s inovativními nápady, kteří se často potýkají s počátečními obtížemi v rámci rozvoje svého projektu,“ vyjmenovává přínosy spolupráce Martin Janča z firmy myco.

Program Prototypuj a ověřuj funguje již čtvrtým rokem a za tu dobu podpořil 24 projektů v celkové výši přes 15 milionů korun. „Vidíme obrovský a stále nevyužitý potenciál hlavně na univerzitách a vědeckých pracovištích. Například v severských zemích vznikají ročně desítky univerzitních firem. V Brně to je za stejné období v průměru jedna firma,“ říká ředitel JICu Petr Chládek. „Firmy přitom vytvářejí pracovní místa, posilují prestiž regionu, odvádějí daně do místních rozpočtů a v případě univerzitních firem mohou přinést nezanedbatelné příjmy i tam,“ vyjmenovává přínos inovativních firem Chládek.

„Inovace je nezbytnou součástí konkurenceschopnosti ve všech oblastech. V průmyslu to platí samozřejmě také. Brno je průmyslové město a tento charakter si uchovává. Změnila se skladba průmyslu, namísto textilek se rozvíjí obory s vysokou přidanou hodnotou, jako je elektronová mikroskopie nebo IT společnosti. Brněnská výzkumná základna dává předpoklady pro další rozvoj nových nápadů a jejich úspěšnou komercializaci,“ říká zastupitelka města Brna Anna Putnová, která má podporu inovací ve své gesci.

Zdroj: JIC