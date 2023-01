Skupina TTC kupuje brněnskou technologickou společnost Mycroft Mind

Brno, 13. ledna 2023 - Česká investiční skupina TTC dokončila akvizici brněnské technologické společnosti Mycroft Mind a.s., a stala se tak jejím většinovým vlastníkem. Skupina ve společnosti získala 70% podíl. Zbývajících 30 % si ponechali původní majitelé, společnosti Support Universal a.s., (10 %) a Moore Technology CZ s.r.o., (10 %), a její spoluzakladatel Filip Procházka (10 %).

Mycroft Mind byla založena v roce 2007 jako spin-off Masarykovy Univerzity a dnes patří mezi vedoucí společnosti v oblasti zpracování a analýzy tzv. velkých dat. V roce 2021 dosáhla tržeb ve výši 184 milionů korun.

„Přechod na decentralizovanou energetiku i modernizace železniční dopravy budou pro jednotlivé společnosti znamenat nutnost zajistit průběžný sběr, zpracování a analýzu dat z desítek až stovek tisíc senzorů, a to často v reálném čase. Naší ambicí je stát se během následujících tří let jedním z nejvýznamnějších evropských dodavatelů řešení v této oblasti. Věříme, že začlenění společnosti Mycroft Mind do naší skupiny nám pomůže tohoto cíle úspěšně dosáhnout,“ říká Josef Šelepa, předseda představenstva společnosti TTC HOLDING.

Firma Mycroft Mind vyvinula vlastní softwarovou platformu DataGenie pro sběr a zpracování dat z rozsáhlých senzorových sítí. Platforma pokrývá celý životní cyklus od sběru dat ze senzorů a měřidel v terénu, po ověření věrohodnosti a jejich pokročilé analytické zpracování. To zahrnuje například detekci vzorů chování, odhalení anomálií a následnou predikci dalšího vývoje.

Mezi klienty Mycroft Mind patří všichni hlavní distributoři elektřiny na území ČR – ČEZ, EG.D i PRE – nebo Iberdrola, největší španělský distributor a jedna z nejvýznamnějších globálních energetických společností. Například ve Španělsku Mycroft Mind pomáhá s odhalováním černých odběrů elektřiny. V České republice se v rámci konsorcia firem vedeného TTC MARCONI společnost aktuálně podílí na tvorbě systému pro sběr, uchování a analýzu dat z přibližně 20 tisíc distribučních trafostanic společnosti ČEZ, který bude nezbytný v decentralizované energetice.