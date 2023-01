Brno opět podpoří spolupráci firem a kreativci 4,5 miliony Kč

Brno, 4. ledna 2023 - Grant na nové webové stránky, design nebo propagační video – i na to mohou jihomoravské firmy získat peníze z programu Kreativní vouchery Brno. Ten vyhlašuje město Brno společně s inovační agenturou JIC a jejím kreativním hubem KUMST. Podporuje tím spolupráci firem a kreativců. Jihomoravské firmy se o vouchery mohou hlásit od 3. do 31. ledna na webu www.kreativnivouchery.cz. Vybírat mohou mezi 138 kreativci, kteří se do programu zaregistrovali. Na spolupráci s nimi mohou získat až sto tisíc korun, celkem program rozdělí čtyři a půl milionu korun.

„O vouchery mohou žádat firmy z jižní Moravy, které chtějí inovovat své produkty nebo služby a potřebují k tomu služby fotografů, grafiků nebo třeba designérů. Díky voucheru si mohou spolupráci s kreativci vyzkoušet. V drtivé většině se jedná o pozitivní zkušenost, která firmy přesvědčí, že investice do takové spolupráce se jim vyplatí,“ vysvětluje garantka programu Barbora Netopilová z KUMSTu. V letošní výzvě podpoříme mezi čtyřiceti a padesáti projekty, o úspěšných rozhodne dubnový los,“ doplňuje Barbora Netopilová. Na realizaci spolupráce budou mít firmy čas přibližně do konce října. „Prostřednictvím voucherů podporujeme hlavně firmy s potenciálem vlastního produktu nebo služby, které mají šanci uspět i na mezinárodním trhu,“ doplňuje Netopilová.

Díky voucheru může vzniknout třeba nový design produktu

Spolupráci s kreativcem si loni vyzkoušela například brněnská firma Bender Robotics. Ta dohromady se švýcarskou firmou OnCyt pracuje na nové variantě přístroje pro měření kvality vody. A pro návrh designu si právě díky kreativnímu voucheru přizvala designéry ze studia Kubikdesign. Vznikly tak tři návrhy přístroje v elegantním minimalistickém designu. „Výstupy předčily naše očekávání. Celý projekt probíhal bez problémů a dohody se plnily do puntíku. A hlavně z něj vzešly špičkové designové návrhy, které přitom respektují omezení daná technologií výroby,“ pochvaluje si spolupráci zakladatel firmy Bender Robotics Jiří Krejsa.

Kreativní vouchery mají pozitivní dopady

Vouchery nabídla moravská metropole jako první město v Česku v roce 2016 a inspirovala tím i další města a kraje. Podle primátorky města Markéty Vaňkové je Brno v podpoře kreativních průmyslů pionýrem: „Brno má velmi silnou kreativní komunitu a evropskou úroveň podpory inovačního podnikání. Propojením obou se daří přicházet s projekty, které jsou průkopnické i v kontextu střední Evropy, jako třeba kreativní hub KUMST nebo další nově vznikající projekt herního inkubátoru pro tvůrce počítačových her.“

Kreativní vouchery mají ukázat, že spolupráce s kreativci může podnikání výrazně nastartovat. „Průzkum mezi podpořenými společnostmi potvrzuje, že jim spolupráce s kreativci výrazně pomáhá s oslovením nových typů klientů i se zvýšením tržeb. Skoro polovina podpořených firem ve spolupráci s konkrétním tvůrcem spolupracuje i nadále už nad rámec programu,“ říká zastupitelka města Brna pro oblast inovací a spolupráce s výzkumnými organizacemi Anna Putnová. V předchozích ročnících se zapojilo téměř 800 malých nebo středních firem z jižní Moravy a voucher získalo téměř 300 z nich. Proplaceno bylo téměř 30 000 000 Kč.

Zdroj: JIC