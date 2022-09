Inovátoři i výzkumníci z jihu Moravy mohou získat granty na prototypy

Brno, 13. září 2022 - Inovativní tlumicí nože do bruslí, umělá inteligence pro gastroenterology, detektory pro mikroskopické firmy – to jsou příklady projektů, které v minulosti získaly podporu z programu Prototypuj a ověřuj. V jejich stopách teď mohou jít další inovátoři, protože inovační agentura JIC s podporou města Brna otevírá další letošní výzvu. Projekt je možné přihlásit do 21. října na internetových stránkách programu.

Na prototyp mohou lidé získat až osm set tisíc korun a k tomu i podporu zkušených podnikatelů z regionu. Na letošní výzvu vyhradilo město 5 milionů korun, část z nich už získaly projekty v jarní výzvě. Do programu se mohou hlásit nejen firmy se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji s maximálním obratem 10 milionů korun, ale také fyzické osoby, které mají v případě udělení podpory povinnost založit v regionu společnost. Úspěšný žadatel získá od města až 70 procent celkových nákladů projektu, zbývajících 30 procent si příjemce hradí sám. „Kromě finanční podpory budou mít úspěšné firmy k dispozici i naše konzultanty. Pomůžou jim lépe uchopit byznysovou stránku projektu,“ upřesňuje podmínky manažerka programu Zuzana Hadašová z inovační agentury JIC. Kromě vyplnění žádosti musí žadatel natočit minutové video, v němž svůj produkt představí. V dalším kole pak bude mít za úkol svůj projekt odprezentovat porotě složené ze zkušených podnikatelů a expertů.

„Brno má obrovský potenciál ve svých univerzitách a vědeckých pracovištích. Ze všech vědeckých projektů ale ročně vznikne v Brně přibližně jeden univerzitní spinoff. A to je v porovnání se světem málo,“ domnívá se ředitel JICu Petr Chládek a jako příklad uvádí severské země, kde se jedná o desítky univerzitních spinoffů za rok. „Firmy potom vytvářejí pracovní místa, posilují prestiž regionu a odvádějí daně do místních rozpočtů,“ vyjmenovává přínos inovativních firem pro region Chládek.

Jako příklad uvádí firmu AI|ffinity, kterou loni založil Thomas Evangelidis z CEITECu. Ten se svým týmem vyvinul software na levnější a rychlejší objev nových léčiv. Díky programu získal nejen finance do začátku, ale třeba i znalosti, které mu chyběly. Konzultantkou mu totiž byla Veronika Štěpánková z JICu, která sama osm let vedla první spin-off Masarykovy univerzity. „Pomohla mi s vytvořením byznys plánu, procházíme společně prezentaci firmy, propojuje mě se zajímavými lidmi u nás i v zahraničí a účastní se třeba i jednání kolem přenosu duševních práv, jednání s investory či potenciálními zaměstnanci,“ vyjmenovává přínosy spolupráce Evangelidis.

„Brno je příkladem města, které na podporu vědy, výzkumu a inovací sází dlouhodobě. Pokud chce být atraktivním místem pro kvalitní život, tak potřebuje mezinárodně úspěšné firmy – ty pak vytvářejí pracovní místa, zvyšují prestiž a lákají špičkové specialisty,“ domnívá se náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný a dodává: „A podhoubí pro jejich vznik tu je – to potvrzují třeba i výsledky programu Brno Ph.D. Talent, jehož prostřednictvím jsme od roku 2009 podpořili už více než 230 talentovaných mladých vědců místních univerzit.“

Zdroj: JIC