Brno má v centru města novou prodejnu Apple iWant

Brno, 26. srpna 2022 – Na náměstí Svobody v Brně se dnes otevřela nová prodejna Apple iWant. V pořadí 11. značková prodejna této sítě v České republice nabízí nejen kompletní produktové portfolio značky Apple, ale také příslušenství a doplňkové služby jako je profesionální poradenství, autorizovaný servis, poprodejní péče nebo vzdělávací semináře.

Pro iWant představuje nová prodejna nedaleko brněnského orloje důležitý krok. „Prodáváme technologie a přicházíme do města, které je doslova technologickým centrem naší země. V Brně sídlí řada zahraničních firem, investice do výzkumu a vývoje jsou tu v přepočtu na obyvatele nejvyšší v republice. Je tu koncentrováno obrovské množství lidí a studentů, kteří moderními technologiemi žijí. Proto jsme měli obrovský respekt a nechtěli v Brně otevřít prodejnu značky Apple na ledajakém místě. Dlouho jsme hledali prostory, které budou odpovídat významu města a jeho technologické komunity. Takový prostor jsme konečně našli a Brno má nový obchod Apple,“ říká Petr Syrůček, zakladatel a majitel sítě iWant a doplňuje: „Prodejna nemohla být víc v centru. Jsme rádi, že je moderní a designový obchod i Want v tradiční zástavbě. Do místní scenérie tak přinášíme nový stylotvorný prvek“.

Nejnovější produkty i autorizovaný servis

Jako prémiový oficiální prodejce značky Apple má iWant pro zákazníky k dispozici vždy v první vlně v České republice nejnovější modely počítačů, telefonů a spoustu dalšího včetně příslušenství. „Tradičně i letos nás během podzimu čeká další takzvaná Keynote, kde se představí nové modely. Ty si u nás budou moci zákazníci předobjednat, a především vyzkoušet osobně,“ doplňuje Apple Product Team Leader Miloslav Winter.

V prodejně iWant lze také vyzvedávat zboží z e-shopu www.iwant.cz. Lidé tu najdou i profesionální poradenství, autorizovaný servis, poprodejní podporu nebo vzdělávací semináře. Komplexní péče o zákazníka, do které patří například poskytnutí náhradních telefonů, je pro značku Apple tradicí a pro Brňany je důležité vědět, že nyní mají přímo ve svém městě veškerý servis k dispozici.