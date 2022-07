Brněnské Kentico získává zahraniční kapitál a odděluje Kontent.ai s miliardovou investicí

Brno, 15. července 2022 - Brněnská společnost Kentico, která se specializuje na vývoj softwaru pro správu obsahu (CMS), získává zahraniční kapitál ve výši až 1,5 miliardy korun. Investiční skupina Expedition Growth Capital posílá do nově oddělené společnosti Kontent.ai zhruba miliardu korun, další půl miliardy pak do roka může zamířit i do původního Kentica.

Společnost Kentico se věnuje vývoji řešení pro správu obsahu a digitální marketing od roku 2004. Během osmnácti let se podnik vypracoval na globálního hráče na CMS (Content Management System) a DXP (Digital Experience Platform) trhu. Právě ze zahraničí mu plyne 99 procent obratu. V dalším růstu nyní brněnské firmě, která doposud spoléhala výhradně na vlastní kapitál, pomůže zahraniční investor. Minoritní podíl po několikaměsíčním jednání získává britská Expedition Growth Capital. Celková výše investice se vyšplhá až na 1,5 miliardy korun. Miliardu korun získá oddělená společnost Kontent.ai, další půl miliardu korun může zahraniční investor v průběhu následujícího roku poskytnout i pro stávající Kentico.

„Dlouho jsme vybírali vhodného partnera, a nakonec jsme se dohodli s londýnským fondem Expedition Growth Capital, jenž se specializuje na investice do firem, které doposud úspěšně fungovaly bez externího kapitálu, a je sladěný s naší vizí pro oba produkty i s našimi hodnotami,“ uvedl zakladatel Kentica Petr Palas.

Kontent.ai vznikl jako interní startup před více než 7 lety. Z původního pětičlenného startupového týmu postupně v roce 2020 vyrostla samostatná divize s vlastním managementem, vývojem a obchodními či marketingovými týmy. Osamostatnění spojené s miliardovou investicí je tak především logickým krokem, který navazuje na předchozí rozdělení Kentica na dvě produktové divize. Samotnému Kenticu umožní odštěpení Kontent.ai investovat svůj profit do vlastních produktových inovací.

„Posledních 18 let jsme fungovali bez externích zdrojů a jsme hrdí na to, že se nám podařilo vybudovat firmu, která patří ke globální špičce na trhu CMS. Nyní máme dva moderní produkty s velkým potenciálem. Pokud bychom se dál spoléhali pouze na vlastní zdroje, nemohli bychom plně využít příležitosti na trhu. Proto jsme se poprvé rozhodli spojit s investorem a zajistit dostatečné prostředky pro rozvoj Kontent.ai i Kentica,“ doplnil Petr Palas.

Rozdělení na dvě samostatné firmy je spojené také s obměnou na pozici CEO. Kentico nově povede Dominik Pintér a nově vzniklou společnost Kontent.ai pak Bart Omlo, zatímco stávající CEO a zakladatel Petr Palas se přesouvá do role Chairman of the Board pro obě společnosti.

Kontent.ai se chystá na expanzi

Investici plánuje Kontent.ai využít v prvé řadě k posílení týmů napříč celou firmou tak, aby zákazníkům i nadále poskytoval špičkové služby. „Kontent.ai již nyní patří z hlediska produktu a technologické vyspělosti mezi přední hráče na globálním trhu headless CMS. Poskytuje služby nadnárodním společnostem jako Hartmann, Zurich Insurance či University of Oxford. Proto investici, know-how i kontakty Expedition Growth Capital plánujeme využít především k posílení brandu a zvýšení rychlosti expanze v USA, západní Evropě a Austrálii,“ řekl Bart Omlo, nově jmenovaný CEO Kontent.ai.

Pro zamýšlený masivní růst plánuje Kontent.ai v následujících měsících významně navýšit počet zaměstnanců ze stávajících 120 až na 220. V ČR má firma v plánu nabírat především produktové specialisty z řad vývojářů a designérů, v zahraničí bude posilovat zejména obchodní a marketingové týmy v New Yorku, Amsterdamu a Londýně.

Kentico pokračuje v inovacích a přesunu do cloudu

Posílit týmy plánuje v následujícím roce i Kentico. Celkem půjde o více než 60 lidí napříč celou firmou, hlavně pak o vývojáře, produktové manažery a UX specialisty v Česku. „Před dvěma týdny jsme představili naši novou cloudovou platformu Xperience by Kentico. Díky ní můžeme nabídnout řešení správy obsahu a digitálního marketingu jako službu (SaaS) zákazníkům, na něž doposud konkurence necílí. Jde hlavně o velké firmy, které nejsou velkými nadnárodními korporáty a zároveň už dávno přerostly levná jednoduchá řešení typu Wordpress. Nyní navyšujeme investice do dalšího vývoje a produktových inovací a chceme co nejrychleji reagovat na požadavky našich zákazníků a partnerů,“ doplnil Dominik Pintér, CEO Kentica.

Přislíbenou investici hodlá Kentico v horizontu 12 měsíců využít pro další růst zejména na americkém a západoevropském trhu. Mezi zákazníky Kentica se nyní řadí firmy jako E.ON, Pro Footbal Hall of Fame, tým formule 1 Williams nebo velké množství amerických finančních institucí.