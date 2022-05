Datové centrum TSB díky novému chlazení ušetří až polovinu nákladů

Brno, 24. května 2022 – Technické sítě Brno ušetří díky unikátnímu řešení třicet až padesát procent nákladů na chlazení datového centra v Barvířské ulici. Jako vůbec první v Česku a mezi prvními ve střední Evropě využívají sálové klimatizační jednotky, které obsahují dva nezávislé chladicí okruhy. Jde o kompresorové (strojní) chlazení a takzvaný režim freecoolingu, který je výrazně šetrnější co do spotřeby. Očekávaná návratnost nákladů, které se vyšplhaly na 5,87 milionu korun, jsou tři roky.

Technické sítě Brno (TSB), které se starají o metropolitní datovou síť, v krajském městě provozují dvě vlastní datová centra. To starší v ulici Barvířská doposud pro chlazení využívalo trojici sálových klimatizačních jednotek s distribucí vzduchu do zdvojené podlahy. Venkovní část pak tvořily vzduchem chlazené kondenzátory na střeše budovy, přičemž celkový chladicí výkon systému byl 180 kW.

„Původní řešení již bylo vzhledem k současným nárokům na výkon a spotřebu zastaralé. Od loňského podzimu do jara letošního roku proto probíhala výměna za nový systém výrobce Vertiv s celkovým chladicím výkonem 250 kilowattů. Jeho realizace vyšla na 5,87 milionu korun, úspory na provozních nákladech očekáváme mezi 30 a 50 procenty. Návratnost investice je tak vypočítána na tři roky, při současné situaci na trhu s energiemi by to ale mohlo být i dříve,“ popisuje Michal Jukl, ředitel ICT Technických sítí Brno.

Nově instalované řešení nazývané Econophase je unikátní v tom, že vedle standardního režimu, při němž je chlad zajišťován kompresorem, umožňuje navíc i takzvaný freecooling neboli volné chlazení, kdy se chlad získává z venkovního vzduchu. TSB očekávají, že kompresorový provoz bude využíván zejména v letním období a teplejších přechodných měsících. Naopak v zimě a chladnějších měsících zbytku roku nastoupí volné chlazení.

„V tomto režimu je z funkce za pomoci automaticky ovládaného by-passu v závislosti na venkovní teplotě a dalších podmínkách vyřazen kompresor, který je energeticky nejnáročnějším spotřebičem celého systému. Oběh chladicí kapaliny v okruhu pak zajišťuje speciální čerpadlo umístěné ve venkovní čerpadlové jednotce,“ vysvětluje Michal Jukl.

Řešení chlazení datového centra TSB v Barvířské ulici je první podobnou realizací v České republice. O unikátnosti řešení svědčí i fakt, že v rámci střední Evropy se množství takových instalací zatím pohybuje v řádu jednotek.