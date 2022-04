Jihomoravský kraj je na evropské špičce v podílu high-tech zaměstnanců

Brno, 7. dubna 2022 - V Jihomoravském kraji každoročně stoupá počet českých i zahraničních specialistů, v roce 2020 jich bylo 6,1 %. To je srovnatelné například s nizozemským Utrechtem nebo německým Oberpfalzem. Například ve Francii, Rakousku nebo skandinávských zemích jsou na tom lépe pouze hlavní města. Vyplývá to z nejnovějších dat inovační agentury JIC, která zveřejnila datovou zprávu pro Jihomoravský kraj.

„Jihomoravský kraj považuji za jedno z nejvhodnějších míst pro založení technologického startupu s mezinárodními ambicemi. Díky vysoké vzdělanosti a dostupnosti technických odborníků, v kombinaci s podporou JICu a Jihomoravského kraje získá nová společnost nadstandardní zázemí pro úspěšný růst,“ doplňuje Marek Polčák, spoluzakladatel a ředitel společnosti VRgineers zabývající se vývojem a výrobou virtuální a rozšířené reality pro trénink pilotů. VRgineers jsou jednou z firem, které se umístily mezi TOP 30 nejrychleji rostoucími startupy v regionu.

Z datové zprávy dále vyplývá, že Brno i Jihomoravský kraj lákají stále více zahraničních pracovníků i studentů, kteří do regionu přináší unikátní know-how. Od roku 2016 jich přibyla zhruba třetina. „Posilování znalostní ekonomiky našeho regionu pokračuje; jak ukazuje zpráva, jsme už nyní na podobné úrovni, jako je evropská špička. Je vidět, že námi tolik prosazovaná strategie budování ekosystému má vynikající výsledky, spojení vědy a výzkumu s inovativními firmami za velmi aktivní, systematické a dlouhodobé pomoci veřejné správy skvěle funguje.“ doplňuje krajský radní pro vědu, výzkum a inovace Jiří Hlavenka.

Zásadní roli v inovačním potenciálu regionu i vysoké kvalifikaci pracovníků hraje dlouhodobá podpora technologií, vědy a inovací, kterou popisuje náměstek primátorky města Brna pro vědu a inovace Tomáš Koláčný: „Jednou z našich priorit je systematická podpora technologických a IT oborů, a to jak ve vzdělávání, tak v podnikání. V Brně tak každoročně vyroste přes 1 000 absolventů IT oborů. Nacházejí uplatnění ve startupech a firmách, které tak mohou rychle růst – přes 7 procent firem s 10 a více zaměstnanci pravidelně zvyšuje své tržby o desetinu nebo více.“

Díky tomu se také jihomoravské firmy stále častěji dostávají do hledáčku investorů. Významný investiční server Crunchbase.com identifikoval v regionu 165 především technologických startupů s významným potenciálem růstu, pro srovnání například v rakouském Linzi je jich 80. Interaktivní datová zpráva je k dispozici online na webu data.brnoregion.com.