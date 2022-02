Smartlooku se daří. Roste v Brně další startupový jednorožec?

Brno, 9. února 2022 – Od svého založení si Smartlook, pokročilý nástroj pro analýzu chování uživatelů internetu, klade vysoké cíle. Jen za rok 2021 do svého portfolia přidal přes šest stovek platících zákazníků a rychle se blíží počtu tří tisíc. Meziročně Smartlook vyrostl o 78 % a roční obrat z pravidelných výnosů (ARR) přesáhl 100 milionů korun.

V současnosti tvoří třetinu klientů brněnského startupu e-commerce weby, čtyři stovky klientů má ovšem v řadách mobilních aplikací, což potvrzuje komplexitu budovaného softwaru. Zároveň je schopen analyzovat mobilní zařízení i desktop a v blízké budoucnosti plánuje novinku, která umožní vidět cestu návštěvníka webu napříč platformami. A připravuje se na to také tým, který v uplynulém roce dvojnásobně vyrostl.

„Velkou část financí, které máme v současnosti k dispozici, investujeme do rozvoje firmy a týmu. A ani v letošním roce nemáme jiné plány. Naším cílem je totiž opět zdvojnásobit velikost týmu i obrat, k čemuž je zapotřebí investovat. I proto plánujeme brzy vstoupit do dalšího investičního kola. Tentokrát v USA, kde budujeme mateřskou společnost a chceme tam dosáhnout 50% podílu na našem obratu. Navíc ke konci roku jsme zaznamenali celkem 370 tisíc registrací nových uživatelů Smartlooku a pevně věříme, že část z nich si nástroj oblíbí natolik, že rozšíří řady našich platících zákazníků,“ říká CEO Smartlooku Petr Janošík.

Představte si tisíce let záznamu

Společně s tím, jak rostou počty zákazníků Smartlooku, zvyšuje se také množství záznamů, které je třeba analyzovat. Například průměrný měsíční počet zaznamenaných sessions, tedy jednotlivých návštěv webů či aplikací, se dnes zastavuje na zhruba 250 milionech. Eventů a událostí, což znamená konkrétních bodů interakce, nahraje startup přes 6 miliard.

„Pro představu to při průměrné délce jedné session představuje okolo 20 tisíc let záznamu za rok. I proto je velmi důležité, že se zlepšují také možnosti cloudových úložišť. Umožňuje nám to totiž ukládat větší množství dat, takže svým zákazníkům můžeme poskytnout detailnější analýzu,“ doplňuje Janošík. Mimo zachycení obrovského množství času však Smartlook každý měsíc průměrně rozklíčuje chování až 150 milionů koncových uživatelů a návštěvníků webů či aplikací.

Za oceán a ještě dál

Necelých 40 % v USA a Kanadě, 38 % v Evropě, 12 % v Asii a 4 % v Austrálii – takové jsou současné podíly obratu Smartlooku po světě. Jen během roku 2021 startup prodal svůj nástroj do 77 zemí ze všech koutů planety, a tak se po právu může označovat za globální společnost. Šíří se však nejen světem, ale proniká také mezi ostatní analytické nástroje na trhu. Ačkoli v současnosti v jednotlivých odvětvích zabírá vyšší jednotky procent, oproti svým konkurentům se může pochlubit větším záběrem. Všechny tradiční funkce, například heatmapy, nahrávky pohybu nebo jednotlivé eventy, totiž zvládne kombinovat, čímž se zásadně odlišuje.

„Vidíme také, že se navyšuje podíl Smartlooku na trhu oproti Google Analytics. Oba nástroje ale nelze zcela porovnávat, protože každý se zaměřuje na něco trochu jiného a důležité jsou oba. Je však zřejmé, že s ohledem na narůstající počet analytických nástrojů se v budoucnu může dosavadní dominance Google Analytics na trhu zmenšovat,“ uzavírá Janošík.