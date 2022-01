Nový web, video nebo design. Sartuje další výzva Kreativních voucherů Brno

Brno, 6. ledna 2022 - Webové stránky, videospot nebo nový design produktu – i na to mohou jihomoravské firmy získat peníze z programu Kreativní vouchery Brno. Ten vyhlašuje město Brno společně s inovační agenturou JIC a jejím kreativním hubem KUMST. Jihomoravské firmy se o vouchery mohou hlásit od 4. do 31. ledna na webu kreativnivouchery.cz. Vybírat mohou mezi 145 kreativci, kteří se do programu zaregistrovali. Na spolupráci s nimi mohou získat až sto tisíc korun, celkem program rozdělí čtyři a půl milionu korun.

Již posedmé nabízí Brno kreativní vouchery. Jejich prostřednictvím podporuje rozvoj spolupráce podnikatelů s kreativci. „Program je určen firmám z jižní Moravy, které chtějí inovovat své produkty a služby a potřebují k tomu služby fotografů, grafiků nebo třeba designérů. Mají možnost si spolupráci s kreativci vyzkoušet. V drtivé většině se jedná o pozitivní zkušenost, která firmy přesvědčí, že investice do takové spolupráce se jim vyplatí,“ vysvětluje náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

„Letos podpoříme čtyřicet až padesát projektů, které se do programu přihlásí. O úspěšných rozhodne dubnový los,“ doplňuje garantka programu Barbora Netopilová z KUMSTu. Na realizaci spolupráce budou mít firmy čas přibližně do konce října. „Prostřednictvím voucherů chceme podpořit hlavně firmy s potenciálem vlastního produktu nebo služby, které mají šanci uspět i na mezinárodním trhu,“ doplňuje Netopilová.

Díky voucheru může vzniknout třeba propagační video

Spolupráci s kreativcem si loni vyzkoušela například brněnská firma Ennvea. Ta nabízí software, který umí vyhodnotit, jak úspěšný byl projekt na rozvoj nebo inovaci uvnitř chodu firmy. Proto v rámci programu navázala spolupráci s tvůrci ze studia 60 seconds, kteří se specializují na produkci krátkých animovaných spotů. „Potřebovali jsme vytvořit propagační video, které jednoduchým způsobem popíše, co náš software umí. Spolupráce se studiem byla velmi kreativní a zároveň profesionální,“ hodnotí program jednatelka firmy Ennvea Pavla Doležalová s tím, že výsledné video bylo základem kampaně na sociálních sítích, zejména na LinkedIn. „Už teď nám video přineslo několik nových klientů,“ je spokojena s výsledkem Pavla Doležalová.

Kreativní vouchery mají pozitivní dopady

Jedním z cílů kreativních voucherů je ukázat, že spolupráce s kreativci může podnikání výrazně nastartovat. „Průzkum mezi podpořenými firmami nám potvrdil, že firmám spolupráce s kreativci výrazně pomohla s oslovením nových typů klientů i se zvýšením tržeb. To, že jsou firmy se službami kreativců spokojeni dokazuje i skutečnosti, že 47 % z nich i po ukončení projektu v rámci Kreativních voucherů s dodavateli kreativních řešení dále spolupracuje,“ říká Barbora Netopilová s tím, že v předchozích ročnících se zapojilo téměř 700 malých nebo středních firem z jižní Moravy a voucher získalo přes 250 z nich.

Vouchery nabídla moravská metropole jako první město v Česku v roce 2016 a inspirovala tím i další města a kraje. Podle primátorky města Brna Markéty Vaňkové je to i tím, že v podpoře kreativních průmyslů je Brno pionýrem: „Brno patří v podpoře kreativních průmyslů k průkopníkům. Nedávno otevřený hub KUMST budiž dalším důkazem. A Kreativní vouchery každý rok potvrzují, že jsou ideálním nástrojem pro podporu spolupráce kreativců a dalších firem.“