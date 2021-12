Program Prototypuj a ověřuj podpořil 5 zajímavých projektů

Brno, 20. prosince 2021 - Celkem tři a půl milionu korun si mezi sebe rozdělí 5 úspěšných projektů z programu Prototypuj a ověřuj, kterým město Brno a Jihomoravský kraj společně s inovační agenturou JIC podporují začínající podnikatelské nápady. Ve finále čtvrté výzvy uspěla například desková varianta počítačové hry Kingdom Come Deliverance, pozemní komunikační stanice nebo kompozitní ochranný materiál.

Brněnské herní studio Boardcubator má za sebou tři úspěšné deskové hry. Teď získalo z programu Prototypuj a ověřuj 800 tisíc korun na vývoj čtvrté hry – Kingdom Come Deliverance: The Board Game, která vychází z úspěšné počítačové hry od studia Warhorse. Už nyní má studio v ruce první hratelný koncept. „Jedná se o náš jednoznačně nejsložitější projekt. Hru ovládá aplikace, která nám umožňuje s deskovou hrou pracovat zcela novým způsobem. Svět, ve kterém se naši hráči pohybují, skutečně žije a na jednání hráčů reaguje. A to nejen příběhově, ale i hudbou, ruchy nebo jednáním nehráčských postav,” upozorňuje jeden z autorů Marek Loskot na unikátní propojení deskové hry s mobilní aplikací. Finance pomohou studiu dokončit prototyp, na který pak naváže crowdfundingová kampaň.

V programu uspěly také dvě firmy, které s jinými projekty prošly inkubátorem Evropské kosmické agentury – Groundcom Space díky Prototypuj a ověřuj sestaví pozemní stanici, která může provozovatelům nanosatelitů ušetřit až polovinu nákladů a v konečné fázi nabídne tisíckrát rychlejší přenos dat. Firma Zaitra zase vyvíjí produkt na bázi strojového učení, který dokáže vyhodnotit satelitní data přímo na oběžné dráze. „Přispíváme k tomu, že se hodnotné informace vytřídí ještě před odesláním na pozemní stanici. Šetříme tím datový přenos a urychlujeme zpracování surových dat na Zemi,“ popisuje přidanou hodnotu produktu ředitel firmy Marek Marušin a dodává, že uživatel tak může na změny reagovat výrazně rychleji, v ideálních podmínkách a téměř v reálném čase.

Tři sta padesát tisíc korun získal tým z firmy Tricera, která pod vedením Martina Kachlíka vznikla na akademické půdě VUT v Brně jako spin-off. Specializuje se na produkci balistické ochrany proti průbojné munici a porotu oslovil její projekt na výrobu prototypu balistické ochrany obrněných vozidel vyšší úrovně na bázi keramika-kov.

Pátým úspěšným projektem je OnlyWeed – systém pro zemědělské postřikovače, který inovativně využívá multispektrální kamery a umělou inteligenci pro precizní dávkování herbicidů na polích. Podle autora nápadu Martina Kolaříka se tím snižuje ekologická zátěž, množství použitých chemikálií a náklady na jejich pořízení.

Prototypuj a ověřuj je v českých podmínkách unikát

Program Prototypuj a ověřuj podporuje podnikatelské projekty v rané fázi vývoje. Do čtvrté výzvy se přihlásilo celkem 25 projektů. Devět z nich se dostalo do finálového kola, ve kterém vybírala vítěze porota složená ze zástupce města Brna, JICu i úspěšných podnikatelů z regionu. Vítězné projekty si rozdělí celkem tři a půl milionu korun – dva miliony investuje město Brno, zbytek pak Jihomoravský kraj.

„Díky stabilní podpoře inovací a podnikání patří Brno mezi technologické metropole. Nové firmy s unikátním produktem znamenají nová pracovní místa a často i globální úspěch. Regionu to navíc zvyšuje prestiž,“ zdůvodňuje dlouhodobou podporu náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. Poprvé se na programu podílí i Jihomoravský kraj. „Jedním z úkolů veřejné správy je vytvářet kvalitní podmínky pro růst firem. A jižní Morava v čele s Brnem je v tomto pro ostatní regiony – bez přehánění – vzorem,“ je přesvědčen radní pro vědu, výzkum, inovace a informační technologie Jihomoravského kraje Jiří Hlavenka.

„Brno je absolutním pionýrem, protože podobný program jinde v České republice nenajdete. U nás to je o to důležitější, protože tu máme obrovský potenciál podnikatelských nápadů například na univerzitách a výzkumných pracovištích,“ dodává ředitel JICu Petr Chládek.