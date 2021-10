Jihomoravský kraj podpoří startupy 1,5 milionem korun

Okamžik, na který všichni fanoušci počítačových her s fotbalovou tematikou čekají, se rychle blíží. Brzy vychází nová FIFA a odpočítávání vstupuje do rozhodující fáze. Co můžete v novém vydání očekávat? Kdo dostal nejlepší kartu a jak vypadá Robert Lewandowski? O tom v dnešním textu!