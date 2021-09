Inkubátor Evropské kosmické agentury hledá nové startupy

Brno, 28. září 2021 - Specializované mapy pro chytré zemědělství, přístroj pro měření výkonu ve stresové zátěži nebo brýle na virtuální realitu – na „pozemském“ využití „kosmických“ technologií se podílí i brněnské firmy, které v uplynulých letech získaly podporu z inkubátoru Evropské kosmické agentury v Brně (ESA BIC). Na jejich úspěchy teď budou moci navázat další. ESA BIC Czech Republic pod záštitou agentury CzechInvest totiž otevřelo další výzvu, díky které mohou startupy získat na své projekty až 50 tisíc eur. Přihlášky do programu je možné podávat do 15. října 2021.

Milion eur – právě tolik je celkem připraveno pro úspěšné firmy, které během následujících pěti let absolvují akcelerační program v brněnské pobočce inkubátoru Evropské kosmické agentury. Polovinu peněz dává sama agentura, tu druhou schválili v polovině letošního roku zastupitelé Jihomoravského kraje. Inkubátor má pomoci s rozjezdem hlavně firmám, které vesmírnou technologii dokážou uplatnit v běžném životě. „Díky vesmírnému průmyslu má lidstvo třeba termofólii, paměťovou pěnu nebo požární hlásiče. Věřím, že i u nás dokážeme přijít na to, jak vesmírné technologie mohou pomoci tady na Zemi,“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Do roku 2026 by měla brněnská pobočka podpořit celkem 15 firem. „Kromě finanční podpory 50 tisíc eur získají i odborné vedení špičkových expertů ze světa byznysu. Pomůžeme jim i s vyhledáváním strategických partnerů i případných investorů,“ vysvětluje Petr Chládek, ředitel inovační agentury JIC, která má brněnskou pobočku na starosti. Upozorňuje také, že do brněnského inkubátoru se mohou hlásit firmy nejen z České republiky, ale i ze Slovenska.

Podle radního Jihomoravského kraje pro oblast vědy, výzkumu a inovací Jiřího Hlavenky se právě v Brně podařilo vybudovat unikátní ekosystém sdružující firmy, vědce i laiky: „Máme tu opravdu špičkovou úroveň popularizace vesmíru. Brno je totiž středoevropským centrem vesmírných startupů, které předznamenávají budoucnost celého vesmírného odvětví. Nedávno tu také vznikl spolek Space Cluster. Ten sdružuje hlavně firmy, ale i vědce. A finanční a odborná podpora je dalším přirozeným pilířem rozvoje těchto důležitých startupů,“ dodává Hlavenka

Během prvních tří let fungování programu se do brněnské pobočky ESA BIC hlásilo celkem 50 uchazečů. „Devět z nich dostalo podporu, fungují, postupně rostou a přibírají nové zaměstnance, mají první tržby a začínají se tak stavět na vlastní nohy. Kraji se podpora vrátí mnohonásobně,“ je přesvědčen Petr Chládek, který vidí v kosmickém a leteckém průmyslu obrovský potenciál. „Finanční i strategická podpora kraje je klíčová pro to, abychom příležitosti nepromeškali,“ domnívá se ředitel JICu.

