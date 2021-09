Brněnské Buildiro se přestěhovalo do Londýna

Brno, 8. září 2021 – Vyhledávač stavebního materiálu Buildiro.com Lukáše Polacha se oficiálně přestěhoval do Londýna. Startup, který britským řemeslníkům, domácím kutilům a malým stavebním firmám od roku 2019 zjednodušuje online vyhledávání a nákup stavebního materiálu a nářadí, byl dosud společností s ručením omezeným se sídlem v Brně. Od září 2021 je mateřská společnost oficiálně registrována v Londýně.

„Od prvního dne jsou naším cílovým trhem britské ostrovy. Kontaktní adresu proto máme na ulici York Way v bezprostřední blízkosti ‚harrypotterovského‘ nádraží King's Cross. Fakticky jsme však až dosud byli českou společností. To nás sice v žádném směru neomezovalo, v zájmu dalšího rozvoje jsem se přesto rozhodl přesunout firmu do Londýna i formálně. Pro technologické startupy jsou zde ideální podmínky a silný růstový potenciál. Personální kapacity projektu ale, samozřejmě, zůstávají v Česku.

Díky uzavřeným partnerstvím s největšími místními oborovými hráči (B&Q, Wickes atd.) a rovněž čerstvé dohodě o spolupráci s digitálním katalogem ManoMano, evropským online lídrem specializujícím se na nabídku zboží pro kutily a zahradničení, dnes nabízíme britským řemeslníkům a stavebníkům největší online databázi stavebních produktů v UK,“ říká Lukáš Polach, CEO Buildiro.com.

V červnu 2021 byla dokončena změna byznysového modelu, který je nyní založený na principu affiliate. Buildiro zákazníka přivede přímo na web obchodníků a za zprostředkovaný obchod inkasuje prémii. Nový model je plně škálovatelný, tedy uplatnitelný na jakémkoli jiném trhu. Zvažuje se proto i expanze do dalších zemí, konkrétní zájem o spolupráci už přišel např. z Německa.

„Po prvních integracích tzv. produktových feedů od partnerů jsme zaznamenali nárůst návštěv v řádech vyšších stovek procent a za první měsíc jsme překročili obrat 3 milióny Kč. V tuto chvíli Buildiro inkasuje pouze provize z prodaného materiálu. Připravují se však i další zdroje zisku, např. zobrazení vlastní reklamy, o kterou je ze strany partnerů zájem. Zhruba na přelomu roku by měl přibýt i chytrý online nástroj pro tvorbu rozpočtů, který řemeslníkům bude zobrazovat aktuální data o jednotlivých položkách“, přibližuje Lukáš Polach.

Buildiro je online tržiště se stavebním materiálem zaměřené na britský trh. Řemeslníkům, domácím kutilům a menším stavitelům zkracuje dobu nákupu, šetří peníze a snižuje náklady na dopravu tím, že jim ukazuje, za jakou cenu ve svém nejbližším okolí nakoupí stavební materiál a nářadí.

Public relations Pánské džínové bundy potkáváme v ulicích už desítky let – podívejte se, jak je nosit a vypadat při tom IN Že naprosté většině mužů džínové bundy opravdu sluší, není jistě žádnou novinkou. Z toho důvodu patří takzvané džísky k nejoblíbenějším svrškům, které najdeme v pánských skříních po celém světě. Jejich kouzlo netkví pouze ve vysokém komfortu nošení, ale také v tom, že riflové bundy mužské postavě dělají široká ramena, tolik žádoucí trojúhelníkový tvar zad, a zároveň dovedou zakrýt problematické partie boků a zakamuflovat větší bříško. Celý článek...