Brnu se daří snižovat náklady na veřejné osvětlení

Brno, 10. srpna 2021 - Spotřeba energie veřejným osvětlením v Brně se za posledních osm let snížila o 12,5 procenta. Je to díky vlastnímu řešení stabilizace napětí u rozvaděčů, které v dané lokalitě ušetří až čtvrtinu nákladů, a také zvyšujícímu se tempu výměny starých svítidel za moderní typy využívající technologii LED. Vyplývá to ze statistik městské společnosti Technické sítě Brno, která o veřejné osvětlení metropole dlouhodobě pečuje.

Veřejné osvětlení v Brně tvoří v současnosti 41 404 světelných míst. Z tohoto počtu 40 879 míst připadá na osvětlení ulic a 525 slouží k slavnostnímu osvětlení kulturních památek a významných budov. „Roční spotřeba elektřiny na provoz veřejného a slavnostního osvětlení činila v roce 2020 necelých 14 400 MWh. Průměrný́ příkon na jeden světelný bod – svítidlo se držel pod 100 W, konkrétně to bylo 81 W. To řadí statutární město Brno již dlouhodobě k energeticky nejúspornějším městům v České republice,“ uvedl Pavel Rouček, generální ředitel Technických sítí Brno (TSB).

Spotřebu veřejného osvětlení se přitom městské firmě daří v posledních letech snižovat kontinuálně. A to i přesto, že počet světelných míst naopak zvolna roste. Od roku 2014 se tak spotřeba snížila o přibližně 12,5 procenta, počet světelných míst se zároveň zvýšil o 3,5 procenta. Na snižování spotřeby tak má podle Pavla Roučka zásadní vliv zejména modernizace celé sítě veřejného osvětlení.

Ovládání veřejného a slavnostního osvětlení v Brně mají na starosti zapínací (elektroměrové) rozvaděče, kterých je 469. Pomocí časových spínačů je ovládáno 29 z nich, 440 rozvaděčů je pak ovládáno dálkově. Právě technologické řešení použité u rozvaděčů je podle vedoucího Odboru veřejného osvětlení a dispečinku TSB Dušana Pijáka nejvýznamnějším zdrojem úspor na energiích. „91 rozváděčů je vybaveno regulátory napětí a 234 pak stabilizací napětí. Tu jsme interně vyvinuli přímo pro veřejné osvětlení města Brna a díky ní dosahujeme přibližně 26procentní úspory elektrické energie v dané oblasti,“ vypočítal.

Dalších úspor pak TSB dosahují díky postupné výměně samotných svítidel. V letech 2017 až 2020 instalovaly přibližně 3 500 nových LED svítidel, přičemž v samotném roce 2020 to bylo více než 600. Trend výměny svítidel za úspornější, a z pohledu produkce světelného smogu také šetrnější, řešení bude navíc ještě zrychlovat. „Za první pololetí 2021 se podařilo instalovat 599 LED svítidel, ve druhém pololetí plánujeme v rámci údržby a obnovy veřejného osvětlení instalovat dalších 633 svítidel. V následujících letech pak plánujeme ročně obměnit přibližně tisíc svítidel a nejpozději od roku 2025 tento počet ještě navýšíme,“ řekl Dušan Piják

Od poloviny loňského roku má světelný technik TSB certifikát způsobilosti ČMS pro měření jasu a osvětlení komunikací, který se podařilo získat necelé desítce dalších odborníků v tuzemsku. Díky modernímu měřidlu, takzvanému jasovému analyzátoru, který vyvinuli odborníci z VUT Brno, si pak odborníci TSB mohou v praxi ověřit, že veřejné osvětlení svítí v souladu s výpočty a platnými normami a danou oblast například zbytečně nepřesvětluje. V rámci celé České republiky podle Dušana Pijáka funguje takových přístrojů jen pět až šest.

Díky bezdrátové komunikaci je navíc možné LED svítidla ve všech větších ulicích města dálkově řídit a podle aktuálních potřeb je například zapínat nebo tlumit. V nočních hodinách se jedná o snížení až o padesát procent, což významně přispívá také k omezení odraženého světla, a tím i světelného znečištění. „Využíváním stabilizací, regulací a LED svítidel se tak daří plnit cíl společnosti uspořit každoročně nejméně 2 procenta elektřiny, což se projevilo snížením průměrného příkonu na jedno svítidlo o 10 procent během posledních čtyřech let. Mimo úsporu spotřebované elektřiny instalace LED svítidel vzhledem k jejich lepším světelně-technickým parametrům umožnila v některých lokalitách i snížení počtu stožárů,“ doplnil generální ředitel společnosti.

Zkontrolovali tisíce stožárů, nový „typ Brno“ vydrží déle

Vedle výměny a instalace nových LED svítidel vyráželi pracovníci TSB v roce 2020 také za dalšími činnostmi souvisejícími s veřejným osvětlením metropole. Celkem odstranili přibližně 2 300 poruch na zařízeních veřejného osvětlení. Preventivně provedli také prohlídky v 59 oblastech zapínacích rozváděčů a zkontrolovali 6375 stožárů z celkového počtu více než 34 800 na celém území města. V rámci měření koroze a statiky stožárů jich pak prověřili 7 005. Z tohoto počtu bylo třeba 77 stožárů vyměnit.

„V oblasti testování statiky stožárů je již změřeno bezmála 34 tisíc kusů stožárů. Z těchto výstupů byla stanovena předpokládaná budoucí obnova veřejného osvětlení a zejména každoroční počet stožárů, které bude třeba nahradit Je připraven plán opakovaných měření tak, aby se maximálně předcházelo pádu stožáru. I v návaznosti na osazování stožárů dopravními značkami, které snižují jejich životnost, byl ve spolupráci s výrobci navržen nový zesílený stožár typ Brno s vyšší pevností v ohybu,“ uvedl provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun s tím, že přístroj, pomocí něhož technici měří statiku stožárů, mají Technické sítě Brno jako jediné v republice.

Stožáry veřejného osvětlení se podle něj mění průběžně, buď v návaznosti na jejich aktuální stav, jako tomu bylo u zmíněných 77 stožárů, nebo v rámci obnovy světelných míst. V případě 900 obnovených světelných míst v roce 2020 tak pracovníci TSB vyměnili 808 stožárů veřejného osvětlení. Jednalo se zejména o oblasti a úseky, které byly z provozního hlediska v nejhorším stavu a technicky již přestaly vyhovovat. Největší část obnovy veřejného osvětlení zahrnovala městské části Slatinu, Brno-střed, Řečkovice, Starý́ Lískovec a Líšeň.

