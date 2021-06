Kraj ve spolupráci s Brnem vytvoří agenturu pro chytrý region

Brno, 2. června 2021 – Vytvořit platformu, která propojí regionální aktéry, záměry samospráv, vysokých škol, podniků či neziskovek a vymezit klíčové oblasti, jimiž se budou zabývat. Takový byl cíl pondělního jednání v brněnském VIDA centru. Spolupráci na vzniku agentury pro chytrý region tam zahájili vrcholní představitelé Jihomoravského kraje a města Brna.

„Po dvou desetiletích úspěšného budování podmínek pro vědu a inovační podnikání máme příležitost posunout jižní Moravu v oblasti inovací ve veřejném sektoru. To je rozhodující pro kvalitu života. Na budoucnosti kraje pracujeme už teď,“ zahájil setkání Jiří Nantl – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro vzdělávání a chytrý region. Právě on s myšlenkou agentury přišel.

V současné době probíhají přípravné práce, v nichž krajská samospráva spolu s vedením města Brna a představiteli územních samospráv ostatních obcí v kraji, s univerzitami a výzkumnými institucemi, Jihomoravským inovačním centrem a nevládními organizacemi hledají přesnou podobu dlouhodobých priorit, které by se v Jihomoravském kraji promítly do konkrétních projektů s transformačním dopadem v měřítku celého regionu.

Smyslem je propojit záměry samospráv (krajské i obecních) v oblasti Smart Regionu / Smart City s iniciativami vysokých škol, ale i podniků a neziskového sektoru, a to i z hlediska jejich tematického zaměření.

„V Jihomoravském kraji máme unikátní koncentraci univerzit, vysokých škol a výzkumných institucí. Byla by obrovská chyba, kdybychom tohle bohatství nedokázali propojit s obcemi a krajem,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Zásadní pro vznik agentury bude spolupráce s městem Brnem, a proto se jednání zúčastnila i primátorka Markéta Vaňková. „Můžeme nabídnout zkušenosti z celé řady našich projektů, ať už jde o digitální správu veškerých podkladů pro rozhodování samosprávných orgánů města, o webový portál BrnoiD, pod který je integrováno množství služeb pro občany, nebo o chytré křižovatky umožňující preferenci hromadné dopravy nebo v případě potřeby i záchranářů,“ uvedla.

„V klíčových otázkách životního prostředí jsme už nyní schopni sezvat k jednomu stolu všechny důležité aktéry: zástupce velkých měst i malých obcí, univerzit, neziskových a odborných organizací. Tento způsob spolupráce považuji za nejefektivnější a jsem přesvědčen, že posune kraj o notný kus dál,“ okomentoval Lukáš Dubec – náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro životní prostředí, otevřenost a participaci.

Obdobně to vnímá i náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který zastává gesci životního prostředí. „Věk dožití se v našem regionu naštěstí zvyšuje, to znamená, ze v roce 2050 bude zřejmě každý třetí občan starší 60 let. Klade to nové požadavky na zdravotní systém, proto musíme investovat do rozvoje telemedicíny, abychom dokázali zjistit kvalitní zdravotní služby v domácím prostředí,“ doplnil.