Kraj podpoří rozvoj kosmických startupů půlmilionem eur

Brno, 22. května 2021 – Specializované mapy pro chytré zemědělství, přístroj pro měření výkonu ve stresové zátěži nebo brýle na virtuální realitu – na „pozemském“ využití „kosmických“ technologií se podílí i brněnské firmy, které v uplynulých třech letech získaly podporu z inkubátoru Evropské kosmické agentury v Brně (ESA BIC Brno). Na jejich úspěchy teď budou moci navázat další. Krajští zastupitelé totiž schválili finanční podporu 500 tisíc eur pro nadcházející období inkubátoru.

„Naším cílem není vyslat z Brna do vesmíru raketu. Naopak – chceme podpořit využití kosmického výzkumu a dat k tomu, aby vznikaly produkty užitečné i tady na Zemi. Díky vesmírným technologiím má lidstvo třeba termofólii, paměťovou pěnu nebo požární hlásiče. Proč by nemohl vzniknout podobný přelomový nápad u nás na jihu Moravy?“ říká hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich.

Krajský radní pro oblast vědy, výzkum a inovací Jiří Hlavenka k tomu doplňuje: „Když jsem tento program viděl poprvé, byl jsem i trochu nedůvěřivý – opravdu se u nás najdou podnikatelé pro tuto oblast? Dnes jsem nadšený: je vidět, že kreativní a inženýrská síla kraje je univerzální, schopná uspět i v tomto těžkém oboru: zájem mělo padesát uchazečů! Vybrali jsme devět z nich a zde přichází druhá dobrá zpráva – devět z nich dostalo podporu, dnes podnikají, rostou, přibírají zaměstnance, mají tržby a stavějí se na vlastní nohy. Z kvantity se pak vyloupne i globální šampión – o tom naprosto nepochybuji. Jsem moc rád, že jsem pro pokračování podpory ESA BIC získal jak kolegy v radě, tak krajské zastupitele.“

Schválené finance tvoří polovinu celkové finanční podpory, kterou by si mezi sebou mělo v následujících 5 letech rozdělit 15 startupů. O druhé polovině finanční podpory pro startupy aktuálně rozhoduje Evropská kosmická agentura. „V současné době probíhají jednání o výsledné podobě smlouvy, takže během několika týdnů bychom měli mít o dalším období jasnější představy,“ doplňuje Patrik Reichl, ředitel agentury CzechInvest, která má u nás inkubátor na starosti. V Brně spadá provoz inkubátoru pod inovační agenturu JIC.

„Podporujeme rozvoj inovativních firem v regionu. A kosmický a letecký průmysl je jednou z oblastí, kde vidíme obrovský potenciál. Finanční podpora kraje je klíčová pro to, abychom příležitost nepromeškali,“ domnívá se ředitel inovační agentury JIC Petr Chládek.

Inkubátor zatím v Brně podpořil 9 firem

Brněnskou pobočku ESA BIC zakládala agentura CzechInvest společně s inovační agenturou JIC v roce 2018. Během tří let tu projevilo zájem o vstup do inkubátoru 50 uchazečů. Uspělo nakonec devět z nich – firmy stojící na družicových datech Maptiler, Skymaps a World from Space, vývojáři malých satelitů Spacemanic, univerzitní startup Entrant s unikátní metodou měření stresu, výrobce špičkových brýlí pro virtuální realitu VRgineers, firma GroundCom vyvíjející pozemní stanice pro komunikaci se satelity, výrobce bezpilotního letadla Mobis0ne z Kunovic a projekt Zaitra s nástrojem, který na základě družicových dat pomůže předcházet následkům lesních škůdců nebo sucha.

Brno – centrum kosmického průmyslu?

Aktivní podpora firem z kosmického a leteckého průmyslu pomohla zvýšit atraktivitu regionu pro další subjekty z České republiky i ze zahraničí – pobočku zde v nedávné době vybudovala třeba globální německá firma OHB nebo pražský Výzkumný a zkušební letecký ústav. Rozvoji Brna jako centra kosmických technologií také pomohl úspěch firmy SAB Aerospace, jejíž nosič satelitů vynesla před časem do vesmíru raketa VEGA.

Jedním ze zvažovaných projektů je i centrum kompetence pro vývoj malých satelitů. Zvýšený zájem studentů o obor kosmických studií také vedl VUT k přípravě nového navazujícího magisterského oboru space studies, který v tuto chvíli prochází procesem akreditace.

