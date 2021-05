Nový software uřetří Teplárnám Brno miliony korun ročně

Brno, 14. května 2021 – Umí ušetřit náklady, ale i přinést dodatečný zisk například z vyššího prodeje elektřiny. To vše se pak v konečném výsledku projeví na stabilizaci ceny tepla. Teplárny Brno úspěšně zavedly jako první společnost svého druhu v České republice software pro optimalizaci provozu svých velkých výrobních zdrojů, kterými jsou Červený mlýn, Špitálka, Brno-Sever a Staré Brno.

Analytický nástroj softwaru slouží k propočtu nejvýhodnějšího zapojení jednotlivých zdrojů v síti na základě známých limitních podmínek a předpokládané spotřeby tepla za dané období. Ve výsledku je pak možné plánovat řízení výroby tak, aby její provoz byl co nejefektivnější a současně nejvýhodnější po ekonomické stránce.

„Systém dokáže v reálném čase vyhodnotit a nakonfigurovat nejefektivnější skladbu zdrojů. To se pozitivně promítne do hospodaření celé společnosti a ve finále i v cenové dostupnosti tepla pro naše zákazníky,“ uvedl generální ředitel Petr Fajmon. Model optimalizace pracuje s velkým množstvím informací, jako jsou technické možnosti zdrojů pracujících do soustavy zásobování teplem (SZTE), předpověď počasí, vývoj trhu s elektřinou a podpůrnými službami, predikce vývoje počasí, vstupní cena komodit a celá řada dalších technických a ekonomických dat jak z externích, tak z interních zdrojů.

Dosavadní plánování výroby tepla i elektřiny vyžadovalo rozsáhlé výpočty v menších programech. Se změnou evropské legislativy se musí všechny teplárny přizpůsobit novým požadavkům trhu s elektřinou a službami výkonové rovnováhy přenosové soustavy.

„Systém pro řízení a optimalizaci výroby, jehož implementaci úspěšně dokončily Teplárny Brno, představuje v rámci teplárenských společností v ČR unikát a řadí je ke špičce i v rámci Evropy. Jsem s výsledkem optimalizačního procesu maximálně spokojen a věřím, že se tento systém nejen osvědčí v provozu Tepláren Brno, ale bude i zajímavým referenčním příkladem pro ostatní teplárenské společnosti,“ komentoval Josef Kotrba ze společnosti Deloitte Czech Republic.