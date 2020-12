Brněnská GINA pomůže italským záchranářům zvládnout pandemii

Brno, 3. prosince 2020 – Brněnská softwarová firma GINA získala společně s italským partnerem Beta 80 grant od Evropské kosmické agentury na vývoj technologie, která by měla výrazně pomoci italským záchranářům v boji s pandemií koronaviru. První verze by měla být uvedena do provozu ještě do konce tohoto roku. „Slavíme letos desáté výročí od našeho vzniku a je to paradoxně v době, kdy jsou naše produkty potřeba možná více než kdykoliv předtím,“ říká jeden ze zakladatelů firmy a CEO Zbyněk Poulíček.

Na projektu s názvem First RESPonse pracují brněnští vývojáři s předním italským prodejcem aplikací pro operační střediska, který je zároveň i poskytovatelem oficiální aplikace 112 v Itálii. Společným cílem je integrovat italské řešení s tím, které vyvinula právě GINA. „Grant jsme získali v reakci na pandemii COVID-19 a výsledkem by mělo být vytvoření produktu pro zdravotnické záchranné služby, který zvýší pomocí technologií efektivitu záchranářů během pandemie až o 20 %,“ uvádí Zbyněk Poulíček s tím, že produkt by měl do jedné platformy spojit celý řetězec – tedy od zavolání na tísňovou linku až po příjezd sanitky do nemocnice.

„Koordinovat práci záchranných složek je nesmírně náročné – často se jedná o několik systémů fungujících paralelně. Naše řešení je propojuje dohromady do jedné aplikace,“ popisuje další spoluzakladatel a jednatel Boris Procházka a upozorňuje, že ve světě tablety GINA obslouží až 100 milionů výjezdů ročně. „Průměrně tedy jeden výjezd každé 3 sekundy. Čas dojezdu je až u třetiny výjezdů kratší a zároveň to pro hasičské jednotky a operátory představuje až o 70 % nižší radiokomunikační zátěž.“

GINA již pomáhá v 50 zemích světa

Produkty firmy GINA hrály během deseti let existence firmy výraznou roli během řešení humanitárních katastrof. První využití se datuje do roku 2010, kdy byl systém využit po zemětřesení na Haiti. „Vytvořili jsme tehdy technologii sdílené mapy, která významně napomohla záchranářům, aby se v terénu rozhodovali správně,“ vysvětluje Zbyněk Poulíček. Z tehdy studentského projektu tří studentů VUT Brno se i díky zapojení do akcelerátoru inovační agentury JIC stala skutečná firma, která má dnes přes třicet zaměstnanců a funguje v padesáti zemích světa.

„Věřím tomu, že podnikání a inovace jsou možná nejefektivnějšími nástroji, jak může lidstvo úspěšně čelit globálním výzvám. GINA je toho skvělým důkazem,“ přidává svůj pohled CEO JICu Petr Chládek.

Produkt firmy se osvědčil i během řešení následků dalších katastrof, jako bylo například tsunami v Japonsku v roce 2011, o rok později obrovský požár nedaleko moravského Bzence, povodně na Mělnicku a Litoměřicku v roce 2013 a z poslední doby například letošní exploze dusičnanu amonného v Bejrútu. GINA v Libanonu navázala spolupráci s místním Červeným křížem, který si ji vybral právě díky schopnosti propojit jejich dobrovolníky a ambulantní vozy.

Význam produktu při řešení humanitárních krizí také dokazují úspěchy v mezinárodních soutěžích – od Microsoft Imagine Cup, kde GINU chválil i majitel Microsoftu Bill Gates, až k absolutnímu vítězství v Cenách SDGs v loňském roce.