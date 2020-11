O Kreativní vouchery budou moci žádat firmy z více oborů

Brno, 2. listopadu 2020 – Až stotisícové poukazy na společné projekty kreativců a jihomoravských firem rozdává město Brno ve spolupráci s kreativním hubem KUMST, který provozuje inovační agentura JIC. V pondělí 2. listopadu startuje další ročník programu Kreativní vouchery Brno. Jeho prostřednictvím rozdělí město čtyři a půl milionu korun.

V první fázi programu probíhá přihlašování kreativců do takzvané kreativní galerie. Z ní potom vybírají registrované firmy kreativce, s nimiž chtějí spolupracovat. Oproti loňským ročníkům mohou o vouchery žádat i firmy, které svou činností nespadají do prioritních oblastí inovační strategie kraje.

Programem Kreativních voucherů Brno i letos podpoří město spolupráci podnikatelů, kteří chtějí inovovat své produkty a služby a potřebují k tomu služby kreativců. „Naší podporou cílíme třeba na design – a to jak ten produktový a průmyslový, tak třeba na design služeb, ale i na fotografy, videotvůrce i marketingové firmy,“ vysvětluje expertka na kreativní průmysly Zdeňka Kujová, která má v JICu na starosti nově vznikající kreativní hub KUMST. Od 2. do 25. listopadu probíhá první fáze, během které se mohou kreativci registrovat na webu www.kreativnivouchery.cz do takzvané kreativní galerie. Podmínkou je tříletá praxe a sídlo na jižní Moravě.

„Během ledna 2021 pak mají firmy možnost registrovat se do systému. Následně si z galerie vyberou kreativce, se kterým připraví společný projekt. Ten mohou poté přihlásit, a pokud projekt splní všechna stanovená kritéria, bude součástí losování, které proběhne koncem dubna,“ popisuje hlavní body programu Zdeňka Kujová. Letošní novinkou je kromě vylepšeného uživatelského profilu zejména to, že oproti loňským ročníkům mohou o vouchery žádat firmy z celé jižní Moravy působící v oborech mimo rámec podpory Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. „Stále platí, že firmy musí mít vlastní unikátní produkt nebo službu a potenciál mezinárodní expanze. Firmy, které přeprodávají zboží, o vouchery žádat nemohou,“ upřesňuje Kujová a doplňuje, že firma musí být založena do konce července 2020.

Jihomoravská metropole nabídla kreativní vouchery jako první v Česku v roce 2016 a inspirovala tím i další kraje a o celoplošném programu vážně uvažuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. V předchozích čtyřech ročnících se zapojilo přes 600 malých nebo středních podniků z jižní Moravy. Poukaz získalo prozatím 227 z nich.

„Firmám dáváme možnost si za zlomek celkových nákladů vyzkoušet spolupráci s kreativními průmysly a vidíme výborné výsledky. Většina spolupráce se v rámci kreativních voucherů natolik osvědčí, že firmy chtějí s kreativními odborníky spolupracovat i nadále již bez podpory,“ vysvětluje primátorka města Brna Markéta Vaňková. To potvrzuje i náměstek Tomáš Koláčný: „Podle hodnocení prvních tří ročníků programu vložily firmy do další spolupráce s kreativci nad rámec samotné podpory dalších téměř 8 milionů korun. Drtivá většina těchto firem také deklaruje pozitivní dopad služeb kreativců. I to potvrzuje, že Kreativní vouchery jsou efektivním nástrojem podpory propojení kreativních odvětví s ostatními obory regionálního podnikání.“

Harmonogram Kreativních voucherů Brno