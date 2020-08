V JICu odstartovala Prázdninová škola podnikání

Brno, 11. srpna 2020 – Ověřit svůj nápad, stát se na několik dní podnikatelem, přesvědčit fiktivní investory i postavit psí boudu na kolečkách – to vše si vyzkouší studenti na Prázdninové škole podnikání, která v pondělí odstartovala v Brně pod vedením profesionálů z inovační agentury JIC. Během pěti dnů jim lektoři prostřednictvím školení, workshopů i her pomohou připravit se na budoucí podnikatelskou kariéru.

„Mladí lidé mají skvělé nápady. Problém je v tom, že je často nenapadne, že by z nápadu mohli vytvořit fungující produkt a vybudovat na něm vlastní firmu,“ říká Ivana Chlubná, která se v JICu dlouhodobě věnuje právě rozvíjení podnikavosti u mladých lidí, a dodává: „A pokud je to přeci jen napadne, tak neví, jak a kde přesně začít. A od toho jsme tu my, abychom jim pomohli najít cestu.“

Prázdninovou školou podnikání projde 24 studentů, kteří se během jednoho týdne naučí, jak lépe poznat svého zákazníka i jak pochopit jeho očekávání a potřeby. Lektoři jim také představí, co vše je potřeba udělat pro analýzu trhu, kterou si studenti sami vyzkouší i v terénu. Čekají na ně i netradiční úkoly. „Chceme, aby si studenti vyzkoušeli realizaci projektu v praxi, otestovali své schopnosti práce v týmu, rozdělili si role a naučili se nakládat se svými zdroji. Proto budou mít za úkol postavit v týmech psí boudu na kolečkách nebo vyrobit prototyp produktu z LEGA,“ popisuje Ivana Chlubná. Studenti se seznámí i se skutečnými podnikateli, kteří jim nasdílí své podnikatelské úspěchy i karamboly. „Právě úspěšné podnikatelské příběhy jsou tím, co mladé lidi nejvíce inspiruje a motivuje.“

Podobné projekty pomáhají dostat téma podnikavosti do škol k učitelům i jejich žákům. „Jedním z našich úkolů je mladým podnikatelům pomoci se zorientovat ve světě byznysu, využít jejich energii a rozvíjet talent. I proto spolupracujeme s jihomoravskými školami a univerzitami na organizaci seminářů, soutěží i dalších aktivit,“ přibližuje Ivana Chlubná další aktivity JICu v oblasti podpory podnikavost. Podle jejích slov je v zahraničí podpora podnikavosti běžnou součástí výuky, u nás se zatím na systémovější řešení čeká. Posun by měla zajistit i nová generace Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, která právě podporu podnikavých kompetencí na školách uvádí jako jednu z oblastí podpory.