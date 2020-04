Kreativní vouchery na 4,5 milionu si odnáší 47 jihomoravských firem

Brno, 15. dubna 2020 – Celkem 47 firem z jižní Moravy si letos odnáší Kreativní voucher Brno na spolupráci s regionálními kreativci. Letošní držitele až stotisícových poukazů vylosoval náměstek primátorky Tomáš Koláčný společně se zástupci inovační agentury JIC, tentokrát však bez přítomnosti samotných 95 zapojených firem. Kreativci a firmy mohli losování o poukazy na celkem čtyři a půl milionu korun sledovat prostřednictvím živého přenosu na internetu.

Do programu Kreativní vouchery Brno se Petr Kapoun s firmou S.A.B. Aerospace přihlásil úplně poprvé. O to větší bylo jeho překvapení, když náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný z osudí vytáhl lísteček právě se jménem jeho firmy. „Díky poukazu teď můžeme firmě připravit úplně novou vizuální identitu. Ta aktuální vznikala před pár lety tak trochu na koleni, teď si k ruce můžeme vzít renomované brněnské studio Davida Geče,“ popisuje Petr Kapoun, jehož firma je zapojena do dvou největších vesmírných projektů v historii ČR. Její zařízení dokáže pojmout šestnáct malých satelitů a v blízké době by ho na sobě měla vzít do vesmíru raketa VEGA.

Stejné štěstí měla i jednatelka firmy AB-tex pletárna Lucie Bartoňková. Firma její rodiny v Brně existuje už třicet let a svou prací navazuje na tradici textilního průmyslu v Brně. „Díky poukazu pro nás teď může studio Motionhouse vytvořit animované video, které zákazníkům ukáže, jak u nás výroba textilu probíhá,“ raduje se jednatelka firmy, která používá nejmodernější technologie a na jejich vývoji spolupracuje třeba i s libereckou univerzitou.

Úplně poslední vylosovanou firmou v pořadí, na kterou se letos dostane, je společnost OctoGeo. Její mapy MapTiler jsou založené na volně dostupných satelitních datech a jsou alternativou ke známějším Google Maps. „Mezi našimi zákazníky je třeba i NASA, firmy Siemens, Bosch nebo australské aerolinky,“ popisuje ředitel firmy Petr Přidal. Teď bude moc svůj produkt představit i prostřednictvím propagačních videí. Jejich přípravu bude mít na starosti brněnské studio Epicture známé třeba náborovým videem Vlk z VUT.

„Největší zájem měli letos podnikatelé o spolupráci s freelancery, kreativními studii a agenturami, které se zaměřují na grafický design, webdesign, natáčení videí i tvorbu marketingových strategií,“ říká Zdeňka Kujová, která se kreativním průmyslům v JICu věnuje.

Brno prostřednictvím voucherů cíleně a opakovaně podporuje kreativní profesionály, letos už popáté. Za tu dobu podpořilo firmy celkovou částkou 21 milionů korun. „Podpora podnikání a konkurenceschopnosti místních firem je jednou z důležitých priorit města Brna, stejně jako podpora rozvoje kreativních odvětví v regionu. Kreativní vouchery jsou osvědčeným nástrojem, který propojuje kreativce s ostatními obory regionálního podnikání a pomáhá místním firmám k lepší prezentaci produktů a služeb,“ vysvětluje přínosy programu náměstek primátorky Koláčný. Za pravdu mu dává i hodnocení programu ze strany samotných podnikatelů. Ti si podle studie jednak z téměř sta procent pochvalují práci JICu a hned 94 % z nich vnímá služby kreativců jako přínosné pro svůj byznys.Dvě třetiny firem si také díky kreativním voucherům uvědomily přínos služeb kreativců pro své podnikání. To potvrzuje i téměř osm milionů korun, které firmy utratily za spolupráci s kreativci nad rámec Kreativních voucherů Brno.

Jedním z cílů kreativních voucherů je ukázat, že spolupráce s kreativci může podnikání výrazně nastartovat. „Kreativci mají často na službu nebo produkt úplně jiný pohled než lidé uvnitř firmy. Díky kreativním voucherům se nám daří do firem dostávat právě ten pohled zvenku,“ říká Zdeňka Kujová s tím, že finální výsledky průzkumu hodnotícího uplynulé tři ročníky budou k dispozici začátkem května.

Jihomoravská metropole nabídla kreativní vouchery jako první v Česku v roce 2016 a inspirovala tím i další kraje. V předchozích čtyřech ročnících se zapojilo téměř 600 malých nebo středních podniků z jižní Moravy. Poukaz získalo včetně letošního ročníku 227 z nich. „Firmám dáváme možnost si za zlomek celkových nákladů vyzkoušet spolupráci s kreativními průmysly a vidíme výborné výsledky. Většina spolupráce se v rámci kreativních voucherů totiž natolik osvědčí, že firmy chtějí s kreativními odborníky spolupracovat i nadále již bez podpory,“ vysvětluje primátorka města Brna Markéta Vaňková.