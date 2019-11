Prostřednictvím kreativních voucherů rozdělí Brno čtyři a půl milionu

Brno, 5. listopadu 2019 - Až stotisícové poukazy na společné projekty kreativců a jihomoravských firem rozdává město Brno ve spolupráci s inovační agenturou JIC. Startuje totiž další kolo programu Kreativní vouchery Brno. Od 4. do 25. listopadu se do takzvané kreativní galerie mohou přihlašovat kreativní profesionálové, kteří se specializují třeba na produktový a průmyslový design, tvorbu fotografií nebo aplikací, design služeb, online marketing. Z nich si potom firmy budou vybírat kreativce, s nimiž chtějí spolupracovat. V dubnu 2020 se vylosují podpořené projekty. Ty si mezi sebe rozdělí čtyři a půl milionů korun.

Programem Kreativních voucherů Brno i letos podpoří spolupráci podnikatelů, kteří chtějí inovovat své produkty a služby a potřebují k tomu služby kreativců. Mezi nimi mohou být freelanceři, studia nebo agentury s minimálně tříletou praxí a sídlem na jižní Moravě. „Kreativní průmysly jsou široký pojem. Naší podporou cílíme třeba na design – a to jak ten produktový a průmyslový, tak třeba na design služeb,“ vysvětluje expertka na kreativní průmysly Zdeňka Kujová z JIC a doplňuje, že mezi dalšími podporovanými kreativci mohou být třeba fotografové, vývojáři mobilních aplikací, architekti i marketingoví specialisté.

Letošní ročník Kreativních voucherů právě odstartoval – až do 25. listopadu se mohou profesionálové z kulturních a kreativních odvětví hlásit na webových stránkách projektu. Zapojeni mohou být maximálně ve třech projektech. V novém roce se pak můžou do programu přihlásitjihomoravské malé nebo střednípodniky určených oborů a vybírat profesionály z galerie.

„JIC spolu s odborníky všechny zástupce firem předem proškolí a pomůže s tím, aby zadání zakázky bylo opravdu efektivní. Chceme tak podnikatelům pomoct prosadit se s inovovanými produkty a službami na nových trzích s pomocí profesionálů z kreativních odvětví. Voucher jim pomůže nastartovat spolupráci s kreativními průmysly a ukázat, že taková spolupráce má smysl,“ vysvětluje koordinátorka programu za JIC Zdeňka Kujová. Dvojice, které vylosují zástupci města Brna a JIC v dubnu 2020, získají na svou spolupráci až stotisícový poukaz. Celkem letos město přispělo čtyři a půl miliony korun.

Spolupráci s kreativcem v rámci programu má za sebou například výrobce látkových plen Bamboolik, který se rozhodl změnit vizuální identitu firmy včetně původního loga. „Před Kreativními vouchery jsme vizuál v Bambooliku řešili velmi organicky, neměli jsme vlastně žádnou jednotnou vizuální identitu a dostali jsme se do fáze, kdy jsme na to v naší práci začali dost narážet,“ říká marketingová manažerka obchodu MonikaFiantová. Možná nejtěžší moment přišel hned v úvodu spolupráce, což potvrzuje i IvoMacek z Design Dílny. „Otázka zněla, zda ponechat tapíra jako maskota v logu, nebo od něj upustit. Rozhodnutí nebylo jednoznačné, proto jsme se rozhodli do celého procesu zapojit i zákazníky. Poté už jsme se s Bamboolikem naladili na stejnou vlnu a výsledkem je, troufám si říct, povedený vizuální styl včetně nového e-shopu.“

Podle Macka je důležité, že vouchery jasně nastavují termín určený na realizaci. „Obě strany to stimuluje k efektivní práci a dotažení projektu do konce v termínu, což při klasické spolupráci někdy bývá problém,“ doplňuje šéf Design Dílny. V podobném duchu se vyjadřuje i Monika Fiantová. „Spolupráce vás donutí přesně si definovat, co vlastně chcete. Někdy totiž vlastně nevíte, co byste potřebovali, a tak se tak trochu plácáte na místě a nikam se neposunujete.“

Jihomoravská metropole nabídla kreativní vouchery jako první v Česku v roce 2016 a inspirovala tím i dalšíkraje. V předchozích čtyřech ročnících se zapojilo téměř 600 malých nebo středních podniků z jižní Moravy. Poukaz získalo 180 z nich. „Firmám dáváme možnost si za zlomek celkových nákladů vyzkoušet spolupráci s kreativním průmyslem a vidíme zatím dobré výsledky. Většina spolupráce se v rámci kreativních voucherů totiž natolik osvědčí, že firmy chtějí s kreativními odborníky spolupracovat i nadále,“ vysvětluje primátorka města Brna Markéta Vaňková. Doplňuje ji náměstek Tomáš Koláčný: „Podpora podnikání a konkurenceschopnosti místních firem je jednou z důležitých priorit města Brna, stejně jako podpora rozvoje kreativních odvětví v regionu. Kreativní vouchery jsou osvědčeným nástrojem, který propojuje kreativní odvětví s ostatními obory regionálního podnikání a pomáhá místním firmám k lepší prezentaci produktů a služeb.“

Program pro město koordinuje JIC, který začátkem roku 2020 také zveřejnísouhrnnádata z uplynulých ročníků 2016–2018. „První dva ročníky například ukázaly, že díky voucheru změnily tři čtvrtiny zapojených firem svůj pohled na přínos kreativních odvětvínebo že u 80 procent zapojených firem měla spolupráce s kreativcem pozitivní dopad na byznys,“ uzavírá Zdeňka Kujová s tím, že věří, že uplynulý i následující ročníky tato data potvrdí.