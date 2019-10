Děkan FIT VUT ocenil osobnosti, které přispěly rozvoji IT v Brně

Brno 2. října 2019 - Jeden se v Brně zasloužil o vybudování největší vývojové centrály RedHat na světě, druhý dokázal vytvořit z malé brněnské firmy mezinárodní holding. Děkan Fakulty informačních technologií VUT Pavel Zemčík včera ocenil dvě osobnosti se zásluhami o rozvoj IT v Brně. Medaili z jeho rukou převzali Radovan Musil, bývalý šéf vývojového centra RedHat v Brně, a Martin Cígler, spoluvlastník a předseda představenstva holdingu Solitea.

Medaile za zásluhy o rozvoj informačních technologií se vloni udělovaly poprvé. Letos se děkan fakulty po poradě s kolegiem děkana rozhodl ocenit osobnosti, které výrazně přispěly rozvoji IT v Brně.

“Brno se v posledních letech dostalo v oblasti informačních technologií na evropskou špičku. Výrazně se na tom podílí školy, včetně univerzit, ale zejména inovativní firmy, které v regionu působí. A za těmi stojí inspirativní lidé. Udělením medailí bychom chtěli splnit svou společenskou povinnost a poukázat na jejich práci, která měla a má pro ekonomiku i společnost velký přínos. Nemůžeme ocenit všechny takové lidi, ale myslím, že letos ocenění jsou dobrými příklady a symbolem poděkování všem takovým osobnostem,” uvedl děkan Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně Pavel Zemčík.

Medaile s motivem Brna, fakulty a IT prvků, které vznikly v medailérské dílně Petra Kazdy podle návrhu medailéra a sochaře Michala Vitanovského, předal Martinu Cíglerovi a Radovanu Musilovi včera v průběhu slavnostního večera.

“Myslím si, že každý, ať jednotlivec či firma, by měl pozitivně působit na ekosystém, ve kterém se pohybuje. Proto jsem se snažil rozvíjet takové programy, které by v důsledku vedly ke zlepšování vzdělávacího systému v dlouhodobé perspektivě. Toto ocenění je pro mne velmi důležité, protože mi říká, že jsem se nevydal špatným směrem,” uvedl Radovan Musil.

“Ocenění si nesmírně cením a vnímám jej zejména v kontextu vazby škola – komerční sféra. Obě strany se vzájemně potřebují a pro mne osobně to do budoucnosti představuje závazek snažit se ještě více prohloubit vzájemnou spolupráci,” dodal Martin Cígler.

Brno má ideální mix

Jak se oba shodují, je to právě kombinace vysokých škol a IT firem, které táhnou Brno v tomto oboru nahoru. “Brno má dnes kvalitní vysoké školy a své sídlo zde mají desítky významných IT společností. Díky tomu tu najdete spoustu excelentních IT odborníků a tato kombinace samozřejmě přitahuje další významné IT společnosti. V Brně působí i kvalitní startupové inkubátory a tento ekosystém uzavírá celá řada venture capital investorů, kteří mají k městu historický vztah,” říká Martin Cígler.

Jak dodává Radovan Musil, Brno není jediným vhodným místem pro rozvoj informačních technologií. “Ale vznikl zde téměř optimální mix talentů, kvalitních univerzit, špičkových firem, lokality a příjemného a bezpečného místa k životu, kde si našla nový domov spousta lidí z ciziny,” doplňuje Radovan Musil.

Foto: VUT