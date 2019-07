V JICu startuje prázdninová škola podnikání pro studenty

Brno, 10. července 2019 – Sestavit byznys plán pro vlastní nápad, stát se na několik dní podnikatelem, přesvědčit fiktivní investory i postavit psí boudu na kolečkách – to vše si vyzkouší studenti na Prázdninové škole podnikání, která dnes startuje v brněnském JIC. Během pěti dnů jim prostřednictvím školení, workshopů i her pomohou lektoři připravit se na budoucí podnikatelskou kariéru.

„Mladí lidé mají skvělé nápady. Problém je v tom, že je často nenapadne, že by z nápadu mohli vytvořit fungující produkt a vybudovat na něm vlastní firmu,“ říká Vojtěch Krmíček, který se v JIC dlouhodobě věnuje právě rozvíjení podnikavosti u mladých lidí, a dodává: „A pokud je to přeci jen napadne, tak neví, jak a kde přesně začít. A od toho jsme tu my, abychom jim pomohli najít cestu.“

Prázdninovou školou podnikání projde 24 studentů, kteří se během jednoho týdne naučí, jak lépe poznat svého zákazníka, pochopit jeho očekávání a obavy, zjistit jaké hodnoty jsou pro jeho život důležité. Lektoři jim také představí, co vše je potřeba udělat pro analýzu trhu, kterou si studenti sami vyzkouší i v terénu. Čekají na ně i netradiční úkoly. „Chceme, aby si studenti vyzkoušeli realizaci projektu v praxi, otestovali své schopnosti práce v týmu, rozdělili si role a naučili se nakládat se svými zdroji. Proto budou mít za úkol postavit v týmech psí boudu na kolečkách nebo vyrobit prototyp produktu z LEGA,“ popisuje Krmíček. Studenti se seznámí i se skutečnými podnikateli, kteří jim převypráví své podnikatelské úspěchy i karamboly. „Právě úspěšné podnikatelské příběhy jsou tím, co mladé lidi nejvíce inspiruje a motivuje,“ doplňuje Vojtěch Krmíček.

Podobné projekty pomáhají dostat téma podnikavosti do škol k učitelům i jejich žákům. V zahraničí je podpora podnikavosti běžnou součástí výuky, u nás se zatím na systémovější řešení čeká. Přitom právě mladí lidé patří podle loňské analýzy společnosti CRIF k nejrychleji rostoucí skupině v oblasti podnikání. Například jen v Jihomoravském kraji se podíl mladých lidí do třiceti let mezi začínajícími podnikateli zvýšil mezi roky 2010 a 2017 z původních 15 % na 47 %. Jejich chuť podnikat také ilustruje fakt, že jsou jedinou věkovou skupinou napříč celou republikou, která v této statistice roste. „Jedním z úkolů JIC je mladým podnikatelům pomoci se zorientovat ve světě byznysu, využít jejich energii a rozvíjet talent,“ uzavírá Vojtěch Krmíček z JIC.