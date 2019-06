První spin-off z FAST VUT bude stavět speciální vegetační čistírny

Dva a půl roku trval nadnárodní projekt s názvem Learning by Doing zaměřený na podporu efektivnější spolupráce odborných škol a firem. Za podpory Regionální hospodářské komory Brno díky tomu vznikla strategie a scénář navrhovaných změn, které by v Česku umožnily její zesílení. Takzvané duální vzdělávání v řadě zemí úspěšně funguje dlouhou dobu a tuzemským studentům a učňům by mohlo výrazně usnadnit budoucí uplatnění, firmám pak hledání kvalifikovaných sil.