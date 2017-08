Air Bank meziročně zvýšila zisk o 600 % a má přes půl milionu klientů

Brno, 16. srpna 2017 - Air Bank v prvním pololetí vykázala čistý zisk 277,3 milionů korun. Oproti stejnému období loni byl zisk banky vyšší o 596 %. Výraznou meziroční změnu způsobilo stejně jako v prvním čtvrtletí hlavně tržní přecenění investic. Bance se také dál dařilo zvyšovat počet klientů a objem poskytnutých úvěrů.

„Díky rostoucímu zájmu klientů o naše služby se nám dál daří zvyšovat i naše příjmy z běžného retailového bankovnictví. To nám umožňuje neustále investovat do vylepšování současných služeb i do vytváření některých úplně nových,“ říká Michal Strcula, generální ředitel Air Bank.

Služby banky ke konci června využívalo už přes 557 tisíc klientů a jejich počet tak meziročně vzrostl o 17 %. Další klienty získává banka mimo jiné i díky investicím do větší sítě bankomatů, která některým klientům chyběla. Jen za posledních 12 měsíců přidala Air Bank 120 nových bankomatů a celkem jich tak na konci června měla 207.

Objem vkladů na běžných a spořicích účtech klientů vzrostl o 13 % na 83,8 miliardy korun. Celkový objem úvěrů v portfoliu se zvýšil o 18 % na 33,7 miliardy korun. Do rychle rostoucího objemu poskytnutých úvěrů se pozitivně projevila i úprava sazeb u spotřebitelských úvěrů a hypoték, kterou banka udělala ve druhém čtvrtletí.

Celková bilanční suma Air Bank vzrostla ke konci června meziročně o 12 % na 91,5 miliardy korun. Vlastní kapitál se zvýšil o 12 % na 5,6 miliardy korun.