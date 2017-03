Brněnské kanceláře podraží, výstavba nových prostor vázne

Brno, 8. března 2017 - Rok 2017 doručí na brněnský kancelářský trh jen 17 000 m2 nových kanceláří. V poměru k velikosti trhu tak Brno zaznamená společně s Budapeští nejmenší přírůstek nových kanceláří ve střední a východní Evropě - 3,3%. Nedostatek nových kancelářských ploch může vést k růstu cen nájemného. Údaje vychází z analýzy realitně poradenské společnosti Cushman & Wakefield, která srovnává kancelářský trh ve 12 městech střední Evropy.

Developeři v roce 2016 dokončili 43 000 m2 nových kanceláří, Brno tak aktuálně disponuje 525 000 m2 moderní kancelářské plochy. Nájemcům ovšem rychlost, kterou kancelářská plocha roste, nestačí. V uplynulém roce si pronajali ještě o polovinu více, než bylo postaveno, tedy přes 60 000 m2. Letos výstavba v Brně výrazně zpomalí a znovu se vzpamatuje v roce 2018, kdy by podle stávajících odhadů mělo být dokončeno přibližně 56 000 m2.

„Poptávka je stále vysoká, i letos si firmy pravděpodobně pronajmou více než 50 000 m2 kancelářských prostor. Výstavba bude ale výjimečně slabá, proto očekáváme další pokles neobsazenosti z dnešních 12,1 % až k 10 % na konci roku 2017. Pronajímatelé pravděpodobně přistoupí ke zvyšování nájemného,“ říká Lukáš Netolický, odborník na brněnský kancelářský trh ve společnosti Cushman & Wakefield.

Nejvyšší dosažitelné nájemné v Brně se na konci roku 2016 drželo na úrovni 13 eur za m2. Brno tak společně s polskou Lodží nabízí nejnižší nájemné. Přesto firmy při vstupu na trh často upřednostňují polská regionální města, kde jsou kanceláře sice dražší, ale pronajímatelé poskytují nájemcům vyšší pobídky. Důležitou roli při rozhodování hraje také letecká doprava, která v Brně pro potřeby mezinárodních firem stále není dostatečně rozvinutá. Brno navíc trpí nedostatkem kanceláří situovaných v centru města.

Jelikož zatím neexistuje nový územní plán, brownfieldy v centru města, na kterých by mohly vzniknout nové kanceláře, zůstávají nevyužité. Pozitivním důsledkem a aktuálním trendem je přesun pozornosti developerů směrem ke starším objektům vyžadujícím revitalizaci.

V roce 2017 bude dokončena rekonstrukce první fáze Šumavská Towers a parkovacího domu Rozmarýn na Moravském náměstí, který kromě kancelářských ploch nabídne i veřejná parkovací stání. Obě dvě budovy jsou již z části pronajaty.

„Množství kancelářských prostor, pronajatých ještě před jejich dokončením stoupá. Očekáváme, že podíl předpronájmů v Brně dále výrazně vzroste v roce 2018, kdy nájemci začnou z důvodu letošní nízké výstavby narážet na velmi omezený výběr nových kanceláří,“ říká Lukáš Netolický.

Z hlediska jednotlivých sektorů vedly v Brně i v loňském roce IT firmy, které obsadily 41 % ze všech pronajatých kanceláří. V ostatních sledovaných městech střední Evropy se IT sektor podílel na celkovém objemu pronájmů v mnohem menší míře - průměrně na 22 %.

„Prudký přiliv IT firem do Brna v posledních dvou letech vyčerpal místní trh lidských zdrojů. Brněnské univerzity nestíhají produkovat dostatečné množství absolventů. Nezaměstnanost v IT oboru na brněnském trhu prakticky neexistuje. Společnosti jsou nuceny aktivně oslovovat pasivní kandidáty, tedy ty, kteří si práci v současné době nehledají,“ říká Miroslava Novosádová, manažerka brněnské pobočky společnosti CPL Jobs. „S rostoucím počtem nabídek zaměstnání si kandidáti uvědomují svoji hodnotu a jsou stále více otevření přesunu do zemí západní Evropy. Ty brněnskému trhu konkurují hlavně výší mezd, které nabízejí,“ dodává Miroslava Novosádová.

Stoupá také množství center sdílených služeb. Příkladem je transakce společnosti Edwards, která ve spolupráci s Cushman & Wakefield přejednala nájemní podmínky a zároveň stávající kanceláře rozšířila na celkovou plochu 4 000 m2.

