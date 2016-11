Jihomoravské firmy opět mohou žádat o kreativní vouchery

Brno, 22. listopadu 2016 - Na jihomoravské firmy opět čekají až stotisícové poukazy. Kreativní vouchery Brno podruhé propojí technologické společnosti s kreativci a uhradí jim až 75 procent nákladů na společné realizace. Profesionálové z tvůrčích oborů mají ode dneška šanci přihlásit se do kreativní galerie, ze které budou firmy vybírat partnery ke spolupráci. Projekt vyvrcholí v dubnu 2017.

Kreativní vouchery Brno firmám nabídla jihomoravská metropole jako první město v České republice v minulém roce. „O voucher projevilo zájem 235 firem a 177 kreativců. Ze všech přihlášených se dostalo na 47 projektů, které peníze z magistrátní kasy na spolupráci získaly. Vznikly tak nové webové prezentace, audiovizuální, propagační i grafické materiály, které pomohly místním firmám získat nové zákazníky,“ shrnuje výsledky premiéry projektu v České republice náměstek primátora města Brna pro oblast Smart city Jaroslav Kacer. Právě snaha o podporu silné brněnské kreativní komunity, čítající až 85 tisíc profesionálů, a zároveň místních nadějných firem stála před rokem u zrodu celého projektu.

Letos vouchery čekají drobné změny. Účastnit se jich můžou pouze kreativci se sídlem nebo provozovnou na jižní Moravě a technologické firmy. Těmi je myšlený malý nebo střední podnik s méně než 250 zaměstnanci a oborem podnikání v pokročilých strojírenských a výrobních technologiích, vývoji softwaru a hardwaru, výrobě přesných přístrojů, technologiích pro letecký průmysl či působící v oblasti léčiv, lékařské péče a diagniky. „Jedná se obory, které kraj i město už před patnácti lety stanovily jako klíčové v regionální inovační strategii. Právě cílená podpora těchto v Brně a okolí silných oborů může pomoci regionu zůstat konkurenceschopným v dnešní globalizované dynamické době,“ vysvětluje zacílení projektu ředitel JIC Jiří Hudeček.

Jedním z nejžádanějších kreativců byli v premiérovém ročníku VideoBrothers. „Vouchery nám pomohly oslovit nové spektrum klientů, kteří by se k tvorbě videa bez popudu formou voucheru nejspíš nerozhoupali. Zaměření zájemců o spolupráci bylo velice široké. Od výroby výtahů přes distribuci on-line televizního vysílání až po vývoj zabezpečení dat či vzdělávání,” chválí přínos projektu Jan Otruba z produkce VideoBrothers, kterou si v rámci prvního ročníku vybralo pro podání žádosti o voucher na videoprezentaci celkem šest firem, z toho dvě úspěšně.

Co musí kreativci pro vstup do kreativní galerie udělat? Stačí se zaregistrovat na webu programu Kreativní vouchery Brno a vyplnit profil, který se po schválení zobrazí v kreativní galerii. Ta se 9. prosince uzavře. Od 2. ledna 2017 se do projektu můžou hlásit firmy, které si ke spolupráci budou vybírat právě tvůrce z kreativní galerie. Losování podpořených realizací se odehraje na konci dubna. Bude-li firma mezi vylosovanými, získá až 75 % nákladů na spolupráci zpět.

Zdroj: JIC