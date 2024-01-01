V Novém Lískovci vyroste parkovací dům s 294 místy
Brno, 7. července 2026 - V Novém Lískovci se bude lépe parkovat. Na parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblá vyroste parkovací dům. Bude připraven především pro rezidenty. Radní na svém jednání schválili výběr společnosti, která ho postaví.
„Parkovací dům mezi ulicemi Svážná a Oblá vznikne díky Fondu mobility. Finance získané z parkovacích oprávnění nám pomáhají rozvíjet a zlepšovat dopravní infrastrukturu v Brně. Parkovací dům v Novém Lískovci bude mít 294 parkovacích míst, z toho 8 bude vyhrazených pro osoby se zdravotním znevýhodněním, několik míst bude mít také nabíječku pro elektromobily,“ nastínil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl a dodal: „Plánujeme také obnovit dopravní značení v oblasti a zlepšit přehlednost na silnicích a v křižovatkách tak, aby řidiči i chodci měli dobrý rozhled.“
Při stavbě se využije prostor současného parkoviště a také tamní svažitý terén. Parkovací dům bude mít čtyři podlaží. Zhotovitel vypracuje i realizační dokumentaci stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby. Na starosti bude také mít geodetické zaměření a plán BOZP.
„Vítězem veřejné zakázky se stala společnost GEOSAN GROUP, která nabídla cenu 126 012 252 korun bez DPH. Po všech administrativních krocích začne celková příprava projektu, kterou budou následovat stavební práce. Ty by měly začít letos na podzim a potrvají jeden rok,“ doplnil náměstek primátorky města Brna pro oblast investic René Černý. Do výběrového řízení na zhotovitele se přihlásilo celkem 8 uchazečů a vítězná společnost parkovací dům postaví o 37 milionů korun levněji, než byla předpokládaná hodnota zakázky.
Zdroj a foto: TIS MMB/Projekční kancelář Pris
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...