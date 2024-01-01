Řídicí výbor BMO podpořil projekty za téměř 300 milionů korun
Brno, 2. dubna 2026 - Poprvé v roce 2026 se sešel Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti, který tvoří zástupci Brna, Jihomoravského kraje a okolních obcí. Na svém 32. jednání doporučil k realizaci 11 projektů z oblasti dopravy, vzdělávání, životního prostředí a sociálních služeb za téměř 300 milionů korun. Neprojednávaly se pouze integrované projekty, ale rovněž nové programové období 2028+ a role nástroje integrovaných územních investic v něm.
„Na aktuálním jednání schvaloval Řídicí výbor Brněnské metropolitní oblasti nejvíce projektů v oblasti životního prostředí. Konkrétně byl podpořen i projekt revitalizace parku Houbalova v městské části Brno-Líšeň, který promění území mezi ZŠ Masarova a tramvajovou smyčkou v moderní park blízký přírodě. Nacházet se v něm bude retenční jezírko, tůně či propustné povrchy, které zadrží dešťovou vodu z okolních domů a udrží tak vodu v krajině. Park se dočká nového mobiliáře a dětského hřiště s herními a edukativními prvky, což ocení i ti nejmenší. Těší mě také, že se na přípravě podílela i veřejnost a výsledky debat a konzultací byly následně v samotném projektu zohledněny,“ sdělil uvolněný zastupitel města Brna pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci Martin Příborský. Nový park tak nabídne rekreační, vzdělávací a komunitní funkce, současně posílí biodiverzitu na sídlišti. Dotace z nástroje integrovaných územních investic (ITI) bude činit 40 milionů korun.
Mezi další projekty v oblasti životního prostředí patří revitalizace sídliště v Kuřimi či Blansku. Oba se soustředí na zlepšení místního prostředí, obnovu a výsadbu zeleně a úpravu veřejných prostranství. Oba také byly podpořeny celkovou dotací skoro 35 milionů korun. Upravovat se budou také dvě veřejná prostranství v Ivančicích.
Řídicí výbor se zabýval i projekty ze sociální oblasti. Podpořil tři projekty sociálního bydlení, a to v Říčanech, Ivančicích a v Brně na Hapalově ulici. Všechny se zaměří na výstavbu bytů splňujících parametry sociálního bydlení pro osoby v bytové nouzi nebo bytovou nouzí ohrožené. V Brněnské metropolitní oblasti neustále narůstají ceny nájmů i nemovitostí a dostupné nájemní bydlení je tak tématem pro stále větší počet lidí. Dohromady budou projekty podpořeny dotací ve výši skoro 74 milionů korun.
Dále se jednalo o dvě přístavby odborných učeben základních škol. Jeden projekt řeší přístavbu šesti nových specializovaných učeben přírodních věd, polytechniky a informačních a digitálních technologií na Základní škole Židlochovice v Tyršově ulici. Tyto učebny umožní mj. práci s 3D tiskem, CNC technologiemi či řemeslnými technikami. Projekt bude skrze nástroj ITI podpořen dotací skoro 48 milionů korun. Druhý záměr řeší vybudování osmi nových odborných učeben zaměřených na cizí jazyky, přírodní vědy, polytechniku a informační technologie v Základní škole Lipůvka. Podpořen bude 32 miliony korun.
Poslední je novostavba parkovacího domu v Blansku. Tento dům poblíž nádraží rozšíří řidičům kapacity parkování a umožní následný přestup na veřejnou dopravu, což podpoří udržitelnější mobilitu. Čtyřpodlažní objekt bude mít kapacitu 201 stání. Součástí je také parkování pro osoby s omezenou schopností pohybu, stání pro motocykly či podpora elektromobility díky 2 dobíjecím stanicím a přípravě pro 40 míst. Zajímavostí stavby je také vegetační fasáda s popínavou zelení, která sníží tepelný ostrov a zlepší mikroklima. Celková podpora z nástroje ITI činí 49 milionů korun.
„V tomto programovém období se již realizuje 124 projektů. Z celkové alokace 8,1 miliardy korun jsme už mezi projekty rozdělili částku 7,1 miliardy,“ uvedla primátorka města Brna a předsedkyně Řídicího výboru Brněnské metropolitní oblasti Markéta Vaňková.
Řídicí výbor se však nezabýval pouze podporou projektů. Na jednání byly také body jako nové období po roce 2027 či projekt MECOG-CE. „Během jednání jsme představili průběh tvorby Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2028+, na které se pracuje současně s přípravou na nové programové období po roce 2027. Chceme mít nachystanou strategii, která reaguje na potřeby území a zaměřuje se na rozvoj celé Brněnské metropolitní oblasti. Nevěnujeme se tak jen prioritám daným z vyšších úrovní v rámci kohezní politiky. Společně s dalšími městy v rámci svazku obcí Metropolitní oblasti a aglomerace ČR se snažíme vyjednat co nejlepší pozici pro tato území,“ shrnula primátorka Markéta Vaňková a doplnila: „Zároveň jsme také představili výstupy projektu MECOG-CE, který jsme vedli tři roky. Úspěšně jsme ho zakončili v polovině března na mezinárodní konferenci, kde jsme přivítali téměř 130 účastníků z celé Evropy.”
Další výzvy v rámci nástroje ITI budou vyhlášeny v dubnu. Týkat se budou např. výstavby a modernizace přestupních terminálů a parkovacích systémů, výstavby cyklostezek, rozvoje telematiky a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...