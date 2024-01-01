Brno plánuje cyklostezku k přehradě, úpravy křižovatek i nová parkovací místa
Brno, 31. března 2026 - Brno pokračuje v rozvoji dopravní infrastruktury. Brněnští radní souhlasili se zařazením šesti nových investičních akcí do závazného plánu investic. Návrh zahrnuje jak podporu cyklistiky a bezpečnosti chodců, tak zlepšení parkování a rekonstrukce komunikací napříč městem.
Mezi nejvýznamnější projekty patří vybudování nové smíšené stezky pro chodce a cyklisty podél řeky Svratky. Trasa propojí Letenskou lávku v Bystrci s oblastí Brněnské přehrady a zlepší dostupnost oblíbené rekreační lokality nejen pro cyklisty, ale i pro pěší.
Další investice směřují do zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Plánuje se například úprava křižovatky ulic Maříkova, Jandáskova a Gromešova, která umožní lepší průjezd autobusů i nákladních vozidel. Rekonstrukce čeká také ulici Strakatého, kde se projekt koordinuje s obnovou inženýrských sítí a počítá i s řešením parkování, cyklodopravy a ochranou zeleně.
Součástí balíčku jsou i menší, ale důležité projekty – přesun přechodu pro chodce na ulici Zborovská s bezbariérovými úpravami nebo vybudování nových parkovacích stání na ulicích Královopolská a Bořetická.
„Navrhované investice reagují na konkrétní potřeby jednotlivých městských částí i dlouhodobou strategii města. Chceme zlepšovat podmínky pro všechny účastníky dopravy – od řidičů přes cyklisty až po chodce. Důležitým prvkem je i větší bezpečnost a lepší dostupnost rekreačních oblastí,“ uvedl radní pro dopravu Petr Kratochvíl.
Celkové náklady na navržené akce přesahují 48 milionů korun, přičemž jejich realizace je plánována v letech 2026 až 2030.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
