Vědci a vědkyně z VUT zazářili na Meltingpotu v rámci Colours of Ostrava

Brno, 23. července 2024 - Skvělá atmosféra, odborné dotazy a nadšení pro vědu. Experti z Vysokého učení technického v Brně mají za sebou premiéru na diskuzním fóru Meltingpot, který se už několik let koná v rámci hudebního festivalu Colours of Ostrava. Festivalovému publiku předali svou vášeň pro vědu a techniku, ale i zajímavé zkušenosti z oboru.

Jak na udržitelné stavění a dostupné bydlení? Jaká je současnost i budoucnost kosmického inženýrství? Co je to stroj a jak umělá inteligence ovlivní lidskou tvořivost? Jak vypadají nano roboti, kteří se využívají v medicíně? Kolik plastů se na světě vyrobí a jak se dostat z doby plastové? To jsou témata, která představili řečníci z brněnské techniky na Envision stage v rámci diskuzního programu Meltingpot.

Odborníci se zaměřili na své projekty, výzkum, ale i zajímavé zkušenosti. „Ke konstrukčnímu inženýrství mě přivedlo nutkání porozumět tomu, jak fungují stroje. Jako malý jsem dokonce rozložil mechanický budík, abych pochopil, na jakém principu funguje,“ řekl s úsměvem v úvodu své přednášky Martin Hartl z Fakulty strojního inženýrství. Stanislav Obruča z Fakulty chemické zase pobavil posluchače tím, že v laboratoři pracoval s odpadními oleji z univerzitní menzy.

„Já jsem absolvent VUT a měl jsem pana profesora u státnic, takže jsem si jeho diskuzi nemohl nechat ujít,“ vysvětlil jeden z návštěvníků programu brněnské techniky s tím, že rád zjistil, co je na jeho alma mater nového. Další nadšenci pro vědu si chválili třeba to, že experti podávali složitá témata jednoduše a srozumitelně, že si rozšířili obzory a dozvěděli se, co se aktuálně ve vědeckém světě řeší, ale i dobrou atmosféru, která ve VUT zóně panovala. Příjemnou náladu vyzdvihovali také všichni řečníci a shodli se, že to byla jedinečná zkušenost a příležitost, jak popularizovat vědu.

Revoluční projekty, inovace a inspirace

První přednáška Města a jejich prázdná místa, kterou si připravili Radek Toman, Roman Warta a Monika Hvězdová z Fakulty architektury, se věnovala především rozvoji měst a udržitelnému stavebnictví. Architekti mluvili také o ptačích budkách na zadní straně dopravních značek nebo o budově Bílého domu v centru Brna. „Jedna z variant, jak by se Bílý dům dal v budoucnu využít, je dostupné bydlení pro studenty,“ uvedl Roman Warta, který se projektem zabývá.

Kde končí sci-fi a začíná vesmírná věda, vysvětlili Dominik Klement, Adam Hláčik, Václav Lazar ze studentského týmu YSpace. Během přednášky představili strategie výzkumu vesmíru i to, jakou roli v něm hraje Česká republika. Pro publikum si připravili také několik interaktivních otázek, které diskuzi oživily a podpořily příjemnou atmosféru. „Přednášku na Meltingpotu jsme si užili moc. Měli jsme plno, což bylo vážně skvělé,” popsali po diskuzi.

Nad tím, zda budou stroje navrhovat stroje, se zamyslel Martin Hartl z Fakulty strojního inženýrství. Vysvětlil, co je to stroj, jaká je jeho historie, jak stroje chápeme dnes a jak jejich fungování ovlivňuje AI. „Algoritmy umělé inteligence rostou neuvěřitelně rychle. Vrcholem je takzvaná super-inteligence, která ve všem předčí člověka. Jestli se to stane? Nevíme,“ sdělil při své přednášce a dodal, že on sám se technologické budoucnosti nebojí.

V diskuzi Nanotechnologie jako budoucnost medicíny popsaly Alžběta Ressnerová a Michaela Vojníková z CEITEC VUT cestu nanočástic v lidském těle a jejich boj s rakovinovými buňkami. Dále publiku ukázaly, jak vypadají nano roboti, kteří se v medicíně využívají, a vysvětlily, jak fungují molekulární nůžky CRISPR. „Z přednášky jsme nadšené. Byla tam skvělá atmosféra a dostaly jsme spoustu dotazů. Občas nás až překvapilo, jak moc byly otázky promyšlené a odborně podložené,“ řekly vědkyně a ocenily bohatou diskuzi, která probíhala napříč celou přednáškou.

A kudy z doby plastové poradil publiku Stanislav Obruča z Fakulty chemické. Věnoval se otázkám, kolik se na světě vyrobí plastů, na co se používají i jak lze pracovat s takzvanými bioplasty. „Recyklace není řešení do nekonečna. Je to potřeba, ale není to finální řešení. V určitém bodě odpad vyrobíte,“ vysvětlil a dodal, že je nutné snížit celkovou produkci plastů a částečně je nahradit jinou alternativou.

Projet se ve formuli nebo po Marsu?

Festivalové publikum kromě samotných diskuzí nadchnul také doprovodný program, který si brněnská technika připravila. Návštěvníci VUT zóny si prohlédli drony, model měsíčního vozítka nebo letadla ze studentského týmu Chicken Wings, kde si také mohli sestavit vlastní dřevěné letadýlko. Zjistili, co všechno lze dělat v laboratořích strojLAB, a vyzkoušeli si, jaké je to stát se pilotem formule. Nechyběl ani soutěžní kvíz o VUT nebo zábavný fotokoutek.

Hudební festival Colours of Ostrava se řadí mezi největší a nejznámější kulturní akce v České republice. Jeho součástí je od roku 2016 také největší živé multioborové diskuzní fórum v Evropě Meltingpot, kde inspirativní řečníci předávají tisícům festivalových návštěvníků své vize a zkušenosti související se sociálními, kulturními nebo vědeckými trendy.

Zdroj: VUT, foto: Václav Koníček