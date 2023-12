Technická studie prověří prodloužení tramvajové trati do Bosonoh

Brno, 15. prosince 2023 - Kudy pojedou tramvaje do Bosonoh, objasní technická studie. Její zpracování brněnští radní zadali VUT v Brně, Fakultě stavební, která vyhrála veřejnou soutěž na zakázku. Trať by měla pokračovat ze smyčky Starý Lískovec a obsluhovat rozvíjející se městskou část Brno-Bosonohy.

V současné době je nejbližší tramvajová trať ukončena ve smyčce Starý Lískovec. To je ale z dlouhodobého hlediska nedostačující. Proto již v roce 2022 vypracovala Kancelář architekta města Brna územní studii, v níž je definováno její prodloužení. „Konkrétně by se jednalo o pokračování kolejí ze stávající smyčky, následné překřížení ulice Chironova a pokračování směrem k nové zástavbě v Bosonohách. Jak přesně by mohla trať vypadat a kudy ji ideálně vést, se dozvíme z technické studie. Objasní nám také celkové řešení pro všechny uživatele veřejného prostoru. Zároveň musí zhotovitel vycházet ze strategických záměrů města,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Veřejnou zakázku malého rozsahu vyhrálo VUT v Brně, Fakulta stavební s nabídkovou cenou 448 500 korun bez DPH. Technická studie by měla být hotova do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage