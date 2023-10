Rezidenci DOMOPLANu inspirovanou kubismem zkrášlí talentovaní umělci

Brno, 27. října 2023 – Proměnující se brněnské Zábrdovice, bývalá průmyslová čtvrť moravské metropole, dostane nový impuls. Mezinárodní developerská společnost DOMOPLAN postaví ve spolupráci s mladými umělci na ulici Bratislavská rezidenci Block A[rt]. Industriální podoba inspirovaná kubismem v kombinaci s uměleckými díly vytvoří z rezidence vnitřní galerii zachovávající charakteristický genius loci této oblasti.

Rezidenční projekt, který je součástí bytového komplexu Pekárenský dvůr, nabídne 31 bytů o dispozicích 1+kk až 2+kk. Investiční objem projektu dosahuje 160 milionů korun.

K vzájemnému propojení architektury, umění a developmentu si DOMOPLAN ze skupiny FIPOX vybral záměrně rezidenci v městské části Zábrdovice. V minulosti industriální oblast, která v současné době prochází dynamickým rozvojem výstavby, je protkaná řadou uměleckých a komunitních center a také streetartovým uměním.

„Development, architektura a umění k sobě neodmyslitelně patří. Mají společné to, že zásadním způsobem promlouvají do veřejného prostoru a kultivují ho. Proto jsme ke spolupráci s mladými kreativními talenty zvolili rezidenci Block A[rt] v Zábrdovicích, které se postupně stávají velice osobitým brněnským art districtem,“ uvádí o rezidenčním projektu Tomáš Vavřík, zakladatel společnosti DOMOPLAN. Součástí Block A[rt]u, jehož investiční objem je 160 milionů korun, bude 31 bytů o dispozicích 1+kk až 2+kk. Koncipovány jsou tak, aby do interiérů proniko co nejvíce přirozeného světla. Každý z bytů také bude mít svou vlastní lodžii.

„Block A[rt] je naším prvním projektem, kde dáváme umělcům prostor pro realizaci. Propojit umění se stavbou a přispět tak ke kultivaci veřejného prostoru plánujeme i v našich dalších rezidencích. Zapojit do toho chceme talentované kreativce z daných lokalit, kteří mají k danému místu osobní vztah. Jejich umění tak ještě více podtrhne charakter místa a identitu daných komunit, které tímto krokem chceme více podporovat,“ doplňuje Tomáš Vavřík další plány.

Block A[rt] s autorskými malbami

Odkaz bývalých dělnických pekáren a sousedních textilek se promítne do architektonické podoby rezidence v podobě moderní prolamované fasády ze sklobetonu a pohledového betonu. Zevnějšek inspirovaný českou tradicí kubismu tematicky doplní tmavý kov a ocel v interiérech společně s hliníkovými okny nebo dřevem.

„Block A[rt] je splněný sen každého architekta a designéra. Dům jsme chtěli zasadit do kontextu místa, které má jedinečný streetartový charakter. A právě lokalita nás inspirovala k vytvoření unikátního projektu, kde se nám podařilo propojit architekturu s uměním nejen uvnitř budovy, ale také na její fasádě,“ říká o projektu Ivana Linder, spoluzakladatelka studia IDENTITY DESIGNERS, které stojí za architektonickým návrhem rezidence.

Ve společných prostorách Block A[rt]u dostanou prostor pro svou realizaci talentovaní ilustrátoři, designéři, grafici, malíři a výtvarníci. Zdi jednotlivých pater tak budou mít svou originální podobu, kterou ztvární sedm mladých českých a slovenských autorů - Ivan Svárovský, Filip Stejskal, Jan Gruml, Dalibor Krch, Sára Peková, Martina Zachrlová a Peter Štuller.

„Chtěl jsem vytvořit jednoduchý, urbanistický až industriální, ale zároveň hravý obraz, který bude každodenně příjemný na pohled. Šlo mi o návrh, který by prostor harmonizoval a potěšil oko dítěte i dospělého,“ popisuje svůj námět grafický designér a kreativec Peter Štuller, který se věnuje digitální a analogové kresbě, graffiti, street artu a motion designu.

Součástí Pekárenského dvora

Block A[rt] je součástí multifunkčního projektu, který DOMOPLAN společně s technologicko-stavebním koncernem THIERA staví na ulici Bratislavská. Obytný dům tak tvoří další část Pekárenského dvora. Právě ten s celkem 239 byty a 222 parkovacími místy patří k největším rozestavěným projektům v Zábrdovicích. Obyvatelé Block A[rt]u budou mít stejné výhody konceptu klubového bydlení, se službami na úrovni pětihvězdičkového hotelu jako ostatní rezidenti. Součástí areálu je parkově upravený vnitroblok s grill pointy, dětským hřištěm, fitness centrem, saunou s masérnou, prostorem pro coworking, kavárnami nebo i vlastní automyčkou.

Oba rezidenční projekty tak využívají i sdílené obnovitelné zdroje energií v podobě fotovoltaiky, dobíjecích stanic pro elektromobily, zpětné využívání tepla z odpadních vod nebo i kompletní lokální distribuční soustavu, pomocí níž mají obyvatelé zajištěnou stabilitu dodávek. K úspoře finančních nákladů přispívají i moderní technologie a energetický management domácností umožňující prostřednictvím online aplikace mj. regulovat svou spotřebu. Funkci efektivnější hydroizolace plní zelená střecha rezidence zavlažovaná vodou z retenčních nádrží.

Block A[rt] bude společně s poslední etapou výstavby Pekárenského dvora dokončen v prvním čtvrtletí roku 2025.

Foto: archiv DOMOPLAN