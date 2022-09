Brno nabídne projekt své městské elektrárny i bytovým domům a komerčním objektům

Brno, 21. září 2022 – Městská společnost SAKO Brno Solar, která je odpovědná za realizaci fotovoltaických systémů na střechách městských budov, připravuje rozšíření projektu instalace fotovoltaických panelů na střechy domů o nabídku pro bytová družstva, SVJ a střechy komerčních administrativních či obchodních subjektů. Doposud projekt uvažoval pouze objekty ve vlastnictví města, s tím, že veřejnost a firmy se zapojí až po několika letech v další realizační fázi, nyní ale bude veřejnost moci vstupovat do městské solární elektrárny již od začátku nového roku.

„K tomuto rozhodnutí nás vedl velký zájem veřejnosti související s nynější energetickou krizí. Co nevětší zapojení Brna do projektu sdílené solární elektrárny bude výhodné jak pro všechny účastníky projektu, tak pro město samotné, které sníží svoji závislost na dodávkách fosilních paliv,“ uvedl Petr Hladík, 1. náměstek primátorky.

SAKO Brno SOLAR, které je dceřinou společností odpadové a svozové společnosti SAKO Brno aktuálně pracuje na úpravě metodiky instalací fotovoltaických panelů pro bytové a komerční objekty. Zájemcům o realizaci solárních systémů poskytne metodickou podporu a poradenství, následně pak i samotnou realizaci v několika variantách. „Proč bychom měli budovat, jak uvádíme v našich prospektech jen druhou největší solární elektrárnu v ČR, když můžeme mít tu největší. Předpokládám, že nabídka bude pro občany Brna zajímavá i proto, že umožní využití know-how SAKO Brno SOLAR,“ dodal Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Kvůli chybějící legislativě pro komunitní energetiku nebude zatím možné začít všechny zájemce zapojovat do plnohodnotného energetického společenství. „Prosazuji proto urychlení legislativního procesu v této oblasti abychom mohli spojit všechny brněnské subjekty, které o to budou stát, v jednu virtuální elektrárnu, která již naplno využije maximální plochy střech a získávanou energii použije na potřebných místech systému, uloží v bateriových uložištích či použije při výrobě zeleného vodíku, řekl Petr Hladík a dodal, že „prioritou pro Brno je dosažení energetické soběstačnosti v průběhu maximálně pěti let, čemuž by rozšíření projektu městské solární elektrárny o veřejnost mohlo významně přispět.“