Divadlo Koráb otevírá studio tance a baletu v centru Brna

Brno, 25. srpna 2022 - „Baletkou“ je název nového studia tance a baletu, které od října otevře Divadlo Koráb v prostorách své stálé scény v centru Brna na ulici Jánská. V nabídce jsou lekce baletu a kurz lidového tance pro děti od dvou do šesti let, ženy se zase mohou přihlásit do kurzu moderního tance nebo baletu pro dospělé začátečníky a mírně pokročilé.

Na své si přijdou i rodiče a dospělí zájemci, kteří nehledají pravidelný kurz, ale chtěli by si vyzkoušet balet, protáhnout se a zaposilovat si. Jednou do měsíce jsou na programu otevřené taneční lekce (tzv. open class lekce) s jednorázovým vstupem, které na sebe nebudou navazovat. Účastníci se tak mohou těšit nejen na základy baletu, ale také lidového, moderního a klasického tance.

Díky gotickým prostorám historického domu U Tří knížat se tanečníci na kurzech setkají se specifickou atmosférou. „Do originálního prostoru jsme se rozhodli zasahovat co nejméně. Kamenné zdi a klenby sálu doplní velké zrcadlo, dřevěné baletní tyče a baletizol na podlaze,“ říká zakladatelka studia Petra Říhová. Společně s další lektorkou, Anitou Fajtovou, jsou obě absolventkami Taneční konzervatoře a bývalými členkami Baletu Národního divadla v Brně. Trojici lektorek doplní Anita Gailly, dlouholetá členka folklorního souboru Jánošíček a vojenského uměleckého souboru Ondráš.

Kurzy budou probíhat od října v maximálním počtu šesti až osmi účastníků. „Studio je malé. Je nám milé setkávat se v komorním počtu, mít individuální přístup a jít vlastní cestou,“ doplňuje Říhová. „Všechny lekce budou přístupné i pro rodiče, ale budeme rádi, když rodiče dají lektorkám důvěru a zajdou si během lekce třeba na kávu,“ říká Radim Koráb, principál divadla.