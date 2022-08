Brno spustí kampaň k Milostivému létu, které pomůže lidem s exekucemi

Brno, 11. srpna 2022 - Poslanci v červnu schválili pokračování Milostivého léta. Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce opět umožní části dlužníků splatit vymáhané peněžité závazky bez úroků nebo penále. Města tak získala potřebný čas ke komunikaci k občanům. Brno plánuje informační kampaň.

S nápadem Milostivého léta přišel poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. Podařilo se mu pro zákon najít podporu už v minulém volebním období. Možnost využít zbavit se dluhů pomocí Milostivého léta občanům skončila 28. ledna. Výbornému se ale podařilo prosadit pokračování Milostivého léta, to začne 1. září. „Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 u dluhů u státu, měst, státních a městských firem, zdravotních pojišťoven, státních nemocnic, České televize nebo Českého rozhlasu a dalších veřejných institucí. Dluh může být odpuštěn fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem. Postupovat mohou občané zasláním doporučeného dopisu nebo uvědoměním datovou schránkou exekutorovi, že Milostivého léta II využijí. Od něj mohou případně zjistit stávající výši dluhu. Pokud od 1. září do 30. listopadu 2022 občané doplatí svůj původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč na účet exekutora, tak budou jejich exekuce zastaveny,” přiblížil fungování Milostivého léta Výborný.

Město Brno je připraveno informovat o Milostivém létu a pomoci tak všem Brňanům, kterých se to týká. „Milostivým létem II dáme lidem šanci, aby se konečně vymanili z dluhové pasti. Díky minulé akci exekutoři zastavili celostátně kolem 42 000 exekucí. Ne všichni dlužníci se o možnosti využití Milostivého léta dozvěděli. Z pozice Magistrátu jsme evidovali asi 8 800 pohledávek, splacen byl jen zlomek. Proto jsme vytvořili konkrétní plán komunikace. Chceme adresně informovat všechny dotčené dlužníky Magistrátu města Brna a k tomu stejnému vyzveme i městské společnosti, příspěvkové organizace města a městské části. Chystáme informační kampaň, které bude probíhat prostřednictvím venkovní i webové reklamy. Využívat budeme také novinovou inzerci a reklamní plochy v šalinách. K zapojení do kampaně chceme také přizvat potravinové řetězce, nemocnice a zdravotnická zařízení. Doufám, že po spuštění informační kampaně využije možnost mnohem více občanů,” uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Jsem hrdý, že jsme jako lidovci dokázali takto konkrétně přispět ke kultivaci dluhového prostředí a že si zákon našel podporu napříč politickým spektrem. Milostivé léto je dnes už všeobecně známý pojem. A přitom neděláme tlustou čáru, nepřinášíme amnestii, ale naopak povinnost splatit celou jistinu dluhu do poslední koruny. To, co stát odpouští, jsou penále, úroky a další poplatky. Ukázalo se, že Milostivé léto je výhodné pro všechny aktéry, nejen pro dlužníky. Věřitelé jako například VZP ho vítají. Získají totiž jednorázově zpět až stovky miliónů korun, jejichž hodnota by byla inflací dramaticky ohrožena. Vítají a podporují ho i zaměstnavatelé. Pro jejich mzdová oddělení je každá ukončená exekuce požehnáním. I proto naše Milostivé léto podpořilo nejvyšší vedení Hospodářské komory. Důležité je zdůraznit, že Milostivé léto bude poslední šancí k ukončení exekucí na dluzích vůči státu,” dodal Marek Výborný.