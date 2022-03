Na střeše Domova pro seniory Věstonická vznikne fotovoltaická elektrárna

Brno, 28. března 2022 - Brněnští radní schválili smlouvu, díky níž bude moci městská společnost SAKO Brno pokračovat v přípravě instalace fotovoltaické elektrárny na střechu Domova pro seniory Věstonická.

„Městská společnost SAKO Brno požádala o uzavření budoucí nájemní smlouvy, aby mohlo být zahájeno stavební řízení a vyhověno požadavkům na dotaci z evropských fondů. Po poskytnutí dotace nainstalujeme na budovu Domova pro seniory Věstonická fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 300 MWp, Počítáme s tím, že v letních měsících bude energie z fotovoltaických panelů tvořit zhruba více jak polovinu dosavadní spotřeby objektu,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

„Jde o dosud největší připravovaný projekt městské fotovoltaické elektrárny. Svým výkonem a instalovanou plochou je devětkrát větší než naše nedávná instalace fotovoltaiky na domech Vojtova 7 a 9,“ dodává předseda představenstva SAKO Brno Filip Leder.

Prvních 88 fotovoltaických panelů bylo v prosinci loňského roku nainstalováno na městské domy na ulici Vojtova 7 a 9. Z dalších uvažovaných objektů lze vyjmenovat ZŠ Sirotkova, ZŠ Merhautova a ZŠ J. Babáka, budovu Polikliniky Lesná či Domov pro seniory Vychodilova. V užším výhledu je dalších 25 mateřských škol, 20 základních škol a 5 budov úřadů.

Projekt městské fotovoltaické elektrárny bude jedním z důležitých nástrojů, jak snižovat emise CO2 na území Brna. Město má za cíl v následujících 5 letech osadit cca 500 střech fotovoltaickými panely, které by mohly vyrábět 43GWh elektřiny za rok. To by znamenalo úsporu 36 tisíc tun CO₂.

Zdroj: TIS MMB