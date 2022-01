Nevzhledné nároží Kounicovy a Šumavské čeká proměna

Brno, 28. ledna 2022 - Nevzhledné nároží Kounicovy a Šumavské, kousek od jedné z magistrátních budov, se dočká proměny. Bude zelenější a nabídne i místo pro relaxaci.

„Nebála bych se říct, že je to nehostinné místo, kde se doslova zastavil čas. Když míříte do obchodů v přízemí, na magistrát nebo k sousedním kancelářským budovám, raději jen rychle projdete. Není to dobře. Město musí být přívětivé, což se dá v takových lokalitách řešit citlivými, relativně rychlými a nepříliš nákladnými úpravami, které významně zlepšují kvalitu života,“ sdělila primátorka města Brna Markéta Vaňková a představila plán města na rekonstrukci nároží a přilehlé terasy magistrátní budovy: „Plochy zčásti předláždíme a zčásti zůstanou nezpevněné, což umožní vsakování dešťové vody a její využití pro závlahu osazených stromů, v jejichž stínu přibude posezení a další mobiliář, jako stojany na kola či odpadkové koše. Bezbariérový přístup na terasu zajistí nový výtah. A kontejnery na odpad přesuneme pod zem.“

Město má již k dispozici architektonickou studii a připravuje zadávací řízení na výběr projektanta. „Projektová dokumentace pro první fázi by mohla být hotová v květnu letošního roku, následně by se začalo s opravami. Takže bychom měli být hotovi v září. Druhá etapa by měla proběhnout v příštím roce. Náklady na projektovou dokumentaci odhadujeme na 700 tisíc korun včetně DPH. U první fáze úprav očekáváme cenu 12 milionů včetně DPH, u druhé 9 milionů včetně DPH,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková.

Zdroj, Tiskové středisko MMB, vizualizace: M2AU, s. r. o.