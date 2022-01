Proč má Homesharing cenu zlata? Více se dozvíte v Galerijní tramvaji

Brno, 11. ledna 2022 - Představte si, že si nemůžete téměř nikdy odpočinout. Nestíháte nakoupit, uklidit, jít k lékaři, natož si vypít kávu nebo přečíst zprávy. Rodiče dětí s mentálním či kombinovaným postižením čelí podle vědeckých studií vysoké míře stresu. Velmi často totiž nemají k péči o své dítě dostatečnou podporu. Proto i jedno odpoledne týdně, které mohou využít sami pro sebe či pro ostatní členy rodiny, má pro ně cenu zlata. A přesně to jim může dát zapojení do projektu Homesharing.

Rádi byste se o tomto inovativním konceptu dozvěděli více? hs1Nenechte si ujít lednovou výstavu Slezské diakonie v Galerijní tramvaji. Homesharing – sdílená péče je projekt dobrovolné pomoci rodinám s dětmi s mentálním nebo kombinovaným postižením v Brně a Jihomoravském kraji financovaný nadačním fondem Abakus.

Výstava probíhá až do konce ledna pod záštitou Mgr. Petra Hladíka, 1. náměstka primátorky města Brna, a projekt podporuje také Jihomoravský kraj. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 11. ledna v 15 hodin na Komenského náměstí v Brně. Aktuální polohu Galerijní tramvaje můžete případně zjistit v mobilní aplikaci Dopravního podniku města Brna DPMBinfo nebo na adrese mapa.idsjmk.cz, jde o vůz č. 1044.

Homesharing (sdílená péče) je způsob, jak můžehs 1 téměř každý z nás dobrovolně podpořit rodiny dětí s intelektuálním či kombinovaným znevýhodněním. Proškolený hostitel (tj. rodina, pár nebo jednotlivec) si pravidelně bere dítě s postižením k sobě domů na předem dohodnutou dobu – několik hodin týdně, den o víkendu apod. Společně tráví čas přirozeným způsobem: jdou na procházku, na hřiště, uvaří si u hostitele doma jídlo, hrají si. Večer, případně další den, se pak dítě vrací zpátky domů ke své rodině.

Rodiče dítěte zatím mají čas nabrat nové síly nebo se věnovat svým dalším dětem, partnerovi, vyřídit si neodkladné záležitosti. Děti díky pravidelnému kontaktu s hostitelem získají nové vztahy, zkušenosti a dovednosti. Hostitelům Homesharing přináší radost a dobrý pocit z pomoci a smysluplně stráveného času. Hostitelem se může stát každý, kdo má trochu volna navíc, přiměřené zázemí a chuť nezištně pomáhat. „Je ideální, když vás něco baví a zároveň tím hodně pomůžete někomu, kdo to opravdu potřebuje," říká například hostitelka Kateřina Klugová.

Chcete se stát hostitelem nebo potřebujete o Homesharingu více informací? Kontaktujte koordinátorku Homesharingu pro Brno a Jihomoravský kraj: Mgr. Radana Melková, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Sledujte www.homesharing.cz a aktuality na Facebooku a Instagramu Slezská diakonie - Úsek Brno.

Příběh Adama (14 let) a jeho rodiny

Čtrnáctiletý Adam Je opravdu hodně veselý a zvídavý kluk. Má o šest let mladšího brášku a dvanáctiletou sestru. Bydlí s rodiči, sourozenci a kočkou v domku u Brna. Adam miluje letadla, vlaky a divoká zvířata. Chodí u nich na vesnici do běžné základní školy, kde mu pomáhá asistentka. Nemluví, s okolím se dorozumívá s pomocí gest a počítače. Pohybuje se na vozíku. Jeho rodiče provozují rodinnou firmu a jak říkají, „přes týden nezbývá čas si odpočinout". O volných víkendech a prázdninách jezdí s dětmi rádi do přírody. Adama nadchnete, když s ním půjdete třeba do ZOO nebo pozorovat letadla. Rodiče doufají, že spolupráce s hostitelskou rodinou díky Homesharingu přinese Adamovi nové podněty, zážitky a rozšíření spektra aktivit. Čas, který bude Adam trávit s hostiteli, plánují věnovat především svým dalším dvěma dětem – chtějí je podpořit v aktivitách, které společně s Adamem dělat nemohou. Za důležitou považují Adamovi rodiče také možnost strávit občas pár chvil bez dětí a nabrat společně nové síly na náročnou péči.

(ram)