Brněnské Vánoce i letos nabídnou bohatý program na řadě míst

Brno, 19. listopadu 2021 - Brněnské Vánoce vám popletou hlavu. Jedinečná událost s kouzelnou atmosférou, gastronomickým požitkářstvím i bohatým programem láká nejen místní, ale stále více i turisty. Atraktivní adventní trhy s originálním vizuálním stylem si svou autentickou atmosférou nezadají s blízkou Vídní. Brněnské Vánoce letos provoní od 26. listopadu do 23. prosince hned dvě náměstí a jedno nádvoří a propojí se s dalším programem v centru města i jeho městských částech.

Vánoční strom, který pomáhá

Nepostradatelným symbolem Vánoc v Brně je již 97 let Vánoční strom republiky. Poprvé byl na náměstí Svobody vztyčen v roce 1924 na popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. Byl také prvním veřejným vánočním stromem na českých náměstích. Jako každý rok najdete pod stromem kasičku veřejné sbírky Českého červeného kříže. „Výtěžek poputuje na ozdravné pobyty dětí z SOS vesniček a seniorů. K tomu můžete podpořit vybrané charitativní projekty, které se budou na náměstí prezentovat každou středu. Zachování této tradice pomoci druhým je pro město už od doby Těsnohlídka velmi důležité, obzvláště v období Vánoc,” říká primátorka statutárního města Brna Markéta Vaňková.

Vánoční strom připutuje do Brna z Bílovic nad Svitavou 20. listopadu. „Letošní vánoční strom bude 23 let stará a 13 metrů vysoká jedle bělokorá. Její parametry jsou dány technickými požadavky na převoz koňským povozem. Městu Brnu ji každoročně z vlastních lesů daruje Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně,” uvedl Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny. Převoz zajišťuje Český červený kříž.

Dominantu centrálního náměstí Svobody loni zdobilo 2,7 kilometru světelných řetězů, na nichž bylo 30 tisíc LED žároviček. „Letos bude číslo dle velikosti stromu přibližně stejné. Na náměstí se rozzáří i další živé stromy, celkem jde o 1,2 kilometru řetězů a k tomu 400 metrů dlouhý světelný řetěz tažený po stožárech veřejného osvětlení kolem náměstí,” řekl provozně-technický ředitel Technických sítí Brno Josef Šaroun. Sváteční osvětlení je již nainstalováno i do ulic ústících do náměstí Svobody, jako jsou Česká, Rašínova či Kobližná, ale i do těch dalších v srdci města, například na Joštovu, Starobrněnskou, Orlí, okolí hlavního nádraží či na Šilingrovo náměstí.

Strom se rozsvítí v pátek 26. listopadu. „Strom bude svítit od rána, dopoledne začnou prodejci otevírat své stánky a odpoledne nás čeká také kulturní program. Zazní například Česká mše vánoční - Rybovka pro Banát, vystoupí Dětský sbor Brno pod vedením sbormistryně Valerie Maťašové. Večer budou moct návštěvníci vidět i světelnou show, která bude mít 6 opakování, aby se diváci mohli na náměstí prostřídat a netvořily se nežádoucí davy,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Co náměstí, to jiné zážitky

Vánoční náladu můžete načerpat na náměstích v centru a jednom nádvoří. Každé z nich při tom zaujme trochu jinou atmosférou, zaměřením i nabídkou.

Náměstí Svobody

Dynamický a živý „Svoboďák” je místem setkání, zábavy a navazování nových přátelství a nejinak je tomu během adventu. Kromě vánočního stromu tudy projíždí vánoční šalina, najdete zde taky designovou konzumační zónu ve tvaru hvězdy na kašně. Oblíbeným středobodem je Zimní bar s nabídkou punčů, moštových nápojů i zázvorových drinků.

Každodenní kulturní a hudební program rozehraje celé náměstí – Brno tak i v zimě dostojí svému titulu Kreativní město hudby UNESCO. Každý večer budou na hlavním pódiu probíhat dva večerní koncerty od jazzu a swingu přes funky, gospel, cimbálovou muziku až po koledy či Českou mši vánoční, kterou symbolicky trhy začnou i budou ukončeny. Program bude přizpůsoben aktuálním opatřením proti šíření onemocnění Covid-19, informace najdete vždy na webových stránkách a sociálních sítích Brněnských Vánoc.

Rozmanitá bude i nabídka stánků. Na trzích ochutnáte řadu specialit – valašské frgály, francouzské delikatesy, americké palačinky, mexickou kuchyni či exotické ovoce a mnohé další. Vyhlášenou brněnskou gastronomii si užijete také na Dominikánském náměstí a letos nově i na otevřených zimních zahrádkách četných kaváren a restaurací, kterým vyšlo vstříc vedení Brna-střed.

„Předvánoční posezení s přáteli na vyhřívané předzahrádce oblíbené restaurace nebo kavárny je ve světě běžné a já věřím, že si jej oblíbí i Brňané. Zároveň chceme podpořit naše místní podnikatele v centru města. Restaurační zahrádky mohli provozovat po celý rok 2021 doposud zdarma, teď si mohou přidat dva měsíce navíc,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl (ODS). Zimní zahrádky se stanou součástí adventních trhů, již nyní projevilo zájem přes sto podniků.

Dominikánské náměstí

Dominikánské náměstí je jasnou volbou, pokud přijedete s dětmi či vnoučaty. Dominantou náměstí je Halouzkův dřevěný betlém. Jeden z největších ručně vyráběných betlémů ve střední Evropě čítá na stovku postav. S pozadím Nové radnice a kostela sv. Michala je to vskutku romantický pohled.

Na Dominikánském náměstí letos vyroste malé pódium s dramaturgií zaměřenou především na komorní koncerty a divadelní představení. Vždy od pátku do soboty se můžete těšit například na Andreu Buršovou, Míšu Chyllovou nebo Zdeňka Dovrtěla. Nejen děti pobaví Opravářská pohádka, Písničky strýčka Líčka nebo třeba kapela Kocóři. Ti nejmenší také mohou napsat Ježíškovi. Své dopisy mohou děti vhazovat do dřevěné schránky Ježíškovy pošty. Drobné dárečky si malí i velcí zkusí vyrobit v pasáži Jalta, kde budou každou sobotu od 14.00 probíhat tvořivé dílničky.

V sobotu i neděli se v pasáži Jalta můžete vždy v 17.00 uvelebit do lehátek a zabalení do deky zhlédnout filmy v zimním kině.

Nádvoří Staré radnice

„Moderní design a originální dárky od lokálních značek najdete na nedalekém nádvoří Staré radnice. Festival December Design Days se zde bude tentokrát konat po celou dobu trhů. Investujte do udržitelné módy a podpořte místní tvůrce,” vybízí Jana Janulíková. Každý týden zde budou vystavovat jiní tvůrci, proto se určitě stavte i víckrát. Svou nabídku představí autoři módních doplňků, šperků, oblečení, porcelánu a další.

Nádvoří Staré radnice ozdobí hrající dřevěná hvězda od studia VISUALOVE, která se loni stala oblíbeným fotopointem. Prostor kolem ní oživí vystoupení umělců, například sólistů opery Národního divadla Brno, překrásné Drei Engel či čtení brněnských herců a hereček pro děti.

Zahřát se můžete výstupem na vrchol vyzdobené radniční věže, ze které se vám naskytne pohled na celé rozzářené centrum. Věž bude otevřena každý den, a to až do 31. prosince, přesnou otevírací dobu najdete na webových stránkách.

Poznejte pletené vzory městských částí

Loňské pletené motivy byly velmi populární a oblíbené hrnky se vyprodaly za pár dní. Proto letos TIC BRNO navázal na tuto úspěšnou kolekci a vizuální styl. Červeno-bílá kombinace je vánoční, ale také korporátní barvou města Brna a TIC BRNO. Pletené vzory pak odkazují ke slavnému období Brna, kdy se pyšnilo označením Moravský Manchester, a textilní průmysl měl zásadní vliv na vývoj města, jak ho známe dodnes.

„Když jsme v létě společně s TIC BRNO přemýšleli kam posunout loňskou spolupráci, napadlo nás zapojit celé Brno – tedy všechny městské části a čtvrtě. Nejprve jsme na začátku září oslovili občany města, kteří měli možnost hlasovat v online dotazníku a dát nám návrhy, které vystihují jejich bydliště. Sešlo se nám mnoho nápadů, z nichž většinu jsme mohli promítnout do letošní grafické podoby Vánoc,” vysvětluje princip Jakub Konvica, NEON STUDIO. Pletené vzory symbolizují teplo, rodinu a přátelství, ale hlavně mají pobavit. Poznáte, která městská část je která?

Letos vás tak čeká hned 29 druhů různých vánočních hrnků – stejný počet jako je městských částí. Hrnky doplní kolekce dalších suvenýrů, jako jsou mentolky, placky, čokolády, speciální edice kuliček z orloje či ponožky. Vše samozřejmě s pleteným originálním designem. Výrazný vizuální styl se promítá i do další offline a online komunikace.

Další vánoční dárky můžete koupit na e-shopu darkyzbrna.cz, v infocentru na ulici Panenská nebo ve stánku TIC BRNO na náměstí Svobody. Ať už vás zaujme ekologická kolekce #PripravBrno, z níž jde část financí na úpravu městské zeleně, nebo keramické svícny v podobě brněnských dominant, všechny kousky pochází z rukou lokálních značek a umělců.

Prozkoumejte adventní Brno

Poznávejte Brno i v šálách a čepicích. O víkendech můžete využít nabídku TIC BRNO na adventní prohlídky města a poznat například kláštery v centru s výkladem profesionálního průvodce nebo zjistit Jak se dělá film? s novým českým filmem Přání Ježíškovi. Případně využijte teplo a pohodlí minibusu, který vás vyveze kousek z centra. Čekají vás dvě trasy, jež se vrací do doby zajímavé průmyslové historie města – Slavné vily a Paláce průmyslové aristokracie. Úplnou novinkou letošních Brněnských Vánoc bude zábavná trasa v aplikaci Loxper, která vás provede Brnem a představí tradice a zvyky spojené s vánočními svátky i samotným Brnem. Představuje ideální možnost pro individuální objevování města a zábavu pro děti.

Vánoční trhy bezpečně a ekologicky

Další brněnské prvenství patří ekologii – Brno jako první město v České republice zavedlo systém vratných obalů. I letos vám ve stáncích načepují svařák a čaj do vratných plastových kelímků či keramických hrnků s vánočními motivy. Nápoje ve vratném obalu si koupíte v kterémkoliv stánku, při koupi každého dalšího vám prodejce vždy vymění vratný obal za čistý. „V letošním roce jsou novinkou také výkupní automaty, ve kterých lze kelímky vrátit. Díky bezkontaktnímu provozu zvyšují na trzích bezpečnost a celý proces urychlují,” dodává Juraj Haberl z dodavatelské společnosti CupSystem.

V letošním roce hraje důležitou roli také maximální bezpečnost na trzích. „Aby nám bylo na všech náměstích dobře, je třeba v letošním roce důsledně dodržovat některá opatření. Na trzích bude pro návštěvníky připravena dezinfekce rukou, pravidelně budou dezinfikovány konzumační zóny, dohlédneme na to, aby i prodejci, účinkující a organizátoři splňovali podmínky bezinfekčnosti. Všechna tato opatření budeme po celou dobu trhů komunikovat směrem k návštěvníkům a současně na ně apelovat, aby i oni dodržovali veškerá pravidla. Aktuální informace najdou na stránkách a sociálních sítích Brněnských Vánoc a také na tržištích,” uzavírá Jana Janulíková.

Foto: Pavel Gabzdyl, Michal Růžička, Jiřina Rittichová