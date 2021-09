Brno rozšiřuje počet sběrných středisek odpadů s nedělním provozem

Brno, 23. září 2021 - Město navýší počet svých sběrných středisek s nedělní otevírací dobou. K dosavadním pěti s celotýdenním provozem se od 1. října přidá také letos otevřené středisko v Žabovřeskách na Sochorově ulici. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil Petr Hladík, náměstek primátorky města Brna a Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno a místostarosta městské části Brno-Žabovřesky.

„Sběrné středisko Sochorova je největším v Brně. S ohledem na stoupající zájem občanů o návštěvu sběrných středisek odpadů o víkendech jsme se rozhodli posílit spádovost míst s celotýdenním provozem. V této části metropole nebyla k dispozici žádná lokalita, kam by občané mohli v neděli komunální odpad odložit,“ uvedl Petr Hladík, náměstek primátorky města Brna. Ze stávajících 38 sběrných středisek, jich bylo v neděli otevřených pět, a to na ulicích J. Fajmonové v Líšni, Malínská v Tuřanech, Okružní na Lesné, Páteřní v Bystrci a Lazaretní v Židenicích. Sobotní provoz, alespoň do 12.00, ale častěji až do 17.00 hod. - umožňují podle Petra Hladíka již všechna stávající střediska provozovaná městem.

„O využívání sběrného střediska je v Žabovřeskách opravdu veliký zájem. Proto jsme vyhověli četným žádostem občanů a požádali město o změnu provozní doby. Jsem rád, že nám Rada města vyšla vstříc a od října tak sběrný dvůr na Sochorově ulici bude otevřený i v neděli, od 9. do 17.00 hodin s přestávkou na oběd,“ doplňuje Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno, které má na území města provoz sběrných středisek na starosti.

V oblasti třídění odpadu letos Brno výrazně zkvalitnilo svoji nabídku služeb občanům. Nejprve po půl roce obnovilo fungování RE-Use a Re-Nab center a navýšilo počet těchto center na sedm. „Od dubna svážíme bioodpad, v červnu jsme prosadili možnost zdarma odevzdávat vysloužilé pneumatiky na 27 sběrných dvorech a během léta jsme otevřeli dvě nová sběrná střediska, čímž jsme jejich počet navýšili na 38,“ připomíná náměstek Petr Hladík.

Sběrné středisko odpadů na Sochorově ulici, které nově umožní nedělní provoz, je největším v Brně a patří k nejvybavenějším v kraji. Na ploše 1 600 metrů čtverečních je umístěno 19 kontejnerů pro různé druhy odpadu, včetně kontejnerů na objemný odpad, na bioodpad i nebezpečný odpad. Středisko je koncipováno také pro zpětný odběr elektrozařízení, pneumatik a použitého kuchyňského oleje.

